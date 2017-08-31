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Vila Velha

Flamenguista que sumiu após assistir jogo continua desaparecido

Nesta quarta-feira (30) completa 10 dias de sumiço. A família de Antônio Carlos Gomes Junior, de 28 anos, está desesperada por notícias dele

Publicado em 30 de Agosto de 2017 às 22:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2017 às 22:07
Antônio Carlos Gomes Junior, de 28 anos, desapareceu depois de ter saído de um bar em Santa Mônica, Vila Velha, no domingo (20) Crédito: Reprodução/Facebook
Antônio Carlos Gomes Junior, de 28 anos, que sumiu após assistir um jogo em um bar, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, continua desaparecido. Familiares do rapaz informaram que, nesta quarta-feira (30), completam 10 dias de buscas.
A família, que está desesperada, contou que tem espalhado cartazes e feito ronda em bairros da redondeza de onde o jovem sumiu, como Itapoã, Praia da Costa e Coqueiral de Itaparica, além de procurá-lo em outras cidades, em hospitais e até em bocas de fumo.
No domingo (20), ao sair do bar, Antônio Carlos disse aos amigos que estava indo embora para casa. De acordo com o primo do jovem, Junior Praxedes, de 33 anos, ele sempre saía nos fins de semana, já que trabalha de segunda a sexta-feira. "Era comum ele ir a esse mesmo bar, mas ele nunca desapareceu assim. Já se passou uma semana. A família inteira já rodou o bairro, a cidade, hospitais e nada. Não sabemos mais o que fazer", lamenta.
Ele conta que há alguns dias tiveram acesso a uma filmagem de uma câmera de uma padaria, que fica próxima do bar e da casa onde Antônio vive. "Mas só mostra ele passando, normalmente, pouco tempo depois de sair do bar. Ninguém passou antes dele e ninguém passou depois", detalha.
A família, que não tem suspeita de onde possa estar Antônio, já pediu ajuda a vizinhos e colegas para ajudar na divulgação do caso. Segundo Junior, eles colaram cartazes e fizeram várias publicações em redes sociais, mas até agora nenhuma informação foi obtida. Antônio mora com a mãe, é solteiro e não tem filhos.
Quem tiver informação sobre Antônio pode entrar em contato com a família pelos números (27) 3319-3989 ou (27) 99862-6818, ou acionar a Delegacia de Pessoas Desaparecidas pelo telefone (27) 3137-9065.

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