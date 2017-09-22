Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saiu para ver jogo...

Flamenguista desaparecido há 32 dias é encontrado em Vila Velha

À época, ele havia saído de casa para assistir a um jogo e não voltou mais; jovem foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2017 às 17:12

Publicado em 22 de Setembro de 2017 às 17:12

Antônio Carlos Gomes Junior, de 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook
Antônio Carlos Gomes Junior, de 28 anos, foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (22) em uma rua de Vila Velha. Um amigo da família encontrou o jovem e o deixou na casa da mãe, Rosemary Lopes. Ele, que estava desde o dia 20 do mês passado desaparecido, está apático e não conversou sobre o sumiço com a família. 
"Ele está em choque. Já marquei um médico que irá atendê-lo no início da próxima semana", conta Rosemary. Ela suspeita que o filho estava sofrendo de depressão. "Mas nós não conseguimos identificar. Ele não está falando, por enquanto, está quieto, e eu não estou forçando a barra", comenta. 
O CASO
Antônio Carlos desapareceu na noite do domingo do mês passado (20), após sair de um bar de Santa Mônica, em Vila Velha. Flamenguista, ele assistia a um jogo do time, e disse aos amigos que estava indo embora para casa.
Na ocasião, o primo do jovem, Junior Praxedes, de 33 anos, relatou que ele sempre saía aos fins de semana, já que trabalha de segunda a sexta-feira. "Era comum ele ir a esse mesmo bar, mas ele nunca desapareceu assim. Já se passou uma semana. A família inteira já rodou o bairro, a cidade, hospitais, e nada. Não sabemos mais o que fazer", lamenta.
Ele também contou que na época teve acesso a uma filmagem de uma câmera de uma padaria, que fica tanto próxima do bar quanto perto da casa em que Antônio vive. "Mas só mostrava ele passando, normalmente, e teria sido pouco tempo depois de sair do bar".
A família, que não tinha suspeita de onde poderia estar Antônio, já tinha pedido ajuda a vizinhos e colegas para ajudar na divulgação do caso. Segundo Junior, eles também haviam colarado cartazes e fizeram várias publicações em redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados