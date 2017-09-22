Flamenguista desaparecido há 32 dias é encontrado em Vila Velha

Antônio Carlos Gomes Junior, de 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook

Antônio Carlos Gomes Junior, de 28 anos, foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (22) em uma rua de Vila Velha. Um amigo da família encontrou o jovem e o deixou na casa da mãe, Rosemary Lopes. Ele, que estava desde o dia 20 do mês passado desaparecido, está apático e não conversou sobre o sumiço com a família.

"Ele está em choque. Já marquei um médico que irá atendê-lo no início da próxima semana", conta Rosemary. Ela suspeita que o filho estava sofrendo de depressão. "Mas nós não conseguimos identificar. Ele não está falando, por enquanto, está quieto, e eu não estou forçando a barra", comenta.

O CASO

Antônio Carlos desapareceu na noite do domingo do mês passado (20), após sair de um bar de Santa Mônica, em Vila Velha. Flamenguista, ele assistia a um jogo do time, e disse aos amigos que estava indo embora para casa.

Na ocasião, o primo do jovem, Junior Praxedes, de 33 anos, relatou que ele sempre saía aos fins de semana, já que trabalha de segunda a sexta-feira. "Era comum ele ir a esse mesmo bar, mas ele nunca desapareceu assim. Já se passou uma semana. A família inteira já rodou o bairro, a cidade, hospitais, e nada. Não sabemos mais o que fazer", lamenta.

Ele também contou que na época teve acesso a uma filmagem de uma câmera de uma padaria, que fica tanto próxima do bar quanto perto da casa em que Antônio vive. "Mas só mostrava ele passando, normalmente, e teria sido pouco tempo depois de sair do bar".