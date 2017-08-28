Flamenguista desaparece após assistir a jogo em bar de Vila Velha

Antônio Carlos Gomes Junior, de 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook

Antônio Carlos Gomes Junior, de 28 anos, desapareceu na noite do domingo (20), após sair de um bar de Santa Mônica, em Vila Velha. Flamenguista, ele assistia a um jogo do time, e disse aos amigos que estava indo embora para casa.

De acordo com o primo do jovem, Junior Praxedes, de 33 anos, ele sempre saía aos fins de semana, já que trabalha de segunda a sexta-feira. "Era comum ele ir a esse mesmo bar, mas ele nunca desapareceu assim. Já se passou uma semana. A família inteira já rodou o bairro, a cidade, hospitais, e nada. Não sabemos mais o que fazer", lamenta.

Ele conta que há alguns dias tiveram acesso a uma filmagem de uma câmera de uma padaria, que fica tanto próxima do bar quanto perto da casa em que Antônio vive. "Mas só mostra ele passando, normalmente, pouco tempo depois de sair do bar. Ninguém passou antes dele e ninguém passou depois", detalha.

A família, que não tem suspeita de onde possa estar Antônio, já pediu ajuda a vizinhos e colegas para ajudar na divulgação do caso. Segundo Junior, eles colaram cartazes e fizeram várias publicações em redes sociais, mas, até agora, nenhuma informação foi obtida. Antônio mora com a mãe, é solteiro e não tem filhos.