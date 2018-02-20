Filhote de Rottweiler some em Vila Velha e dono pede ajuda

Cadela Pandora sumiu em Novo México, Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Uma filhote da raça Rottweiler, de apenas três meses, desapareceu no último domingo (18) no bairro Novo México, em Vila Velha. Segundo o dono da cadela, o fiscal João Paulo Barcelos, o animal ficou sozinho em casa em um curto período de tempo, e quando ele retornou, não encontrou mais o bichinho.

"Era por volta de 12h. Eu dei uma rápida saída de casa, e quando voltei ela não estava lá mais. Alguém deve ter entrado e levado. Espero que me devolvam porque ela é uma cachorra que precisa de adestramento", reforça.