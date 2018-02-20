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Filhote de Rottweiler some em Vila Velha e dono pede ajuda

Quem souber do paradeiro da cadela que atende pelo nome de Pandora, pode entrar em contato com João Barcelos no telefone 999187512
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 19:48

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 19:48

Cadela Pandora sumiu em Novo México, Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
 Uma filhote da raça Rottweiler, de apenas três meses, desapareceu no último domingo (18) no bairro Novo México, em Vila Velha. Segundo o dono da cadela, o fiscal João Paulo Barcelos, o animal ficou sozinho em casa em um curto período de tempo, e quando ele retornou, não encontrou mais o bichinho.
"Era por volta de 12h. Eu dei uma rápida saída de casa, e quando voltei ela não estava lá mais. Alguém deve ter entrado e levado. Espero que me devolvam porque ela é uma cachorra que precisa de adestramento", reforça. 
Quem souber do paradeiro da cadela que atende pelo nome de Pandora, pode entrar em contato com João Paulo Barcelos no telefone 999187512. 

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