Filhote de Rottweiler some em Vila Velha e dono pede ajuda

Uma filhote da raça Rottweiler, de apenas três meses, desapareceu no último domingo (18) no bairro Novo México, em Vila Velha. Segundo o dono da cadela, o fiscal João Paulo Barcelos, o animal ficou sozinho em casa em um curto período de tempo, e quando ele retornou, não encontrou mais o bichinho.
"Era por volta de 12h. Eu dei uma rápida saída de casa, e quando voltei ela não estava lá mais. Alguém deve ter entrado e levado. Espero que me devolvam porque ela é uma cachorra que precisa de adestramento", reforça.
Quem souber do paradeiro da cadela que atende pelo nome de Pandora, pode entrar em contato com João Paulo Barcelos no telefone 999187512.