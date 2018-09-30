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Viu o Théo?

Filhote da raça shitzu está desaparecido em Vila Velha

Cãozinho, de apenas quatro meses, fugiu de casa na última sexta-feira (28), no bairro Residencial Coqueiral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 15:00

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 15:00

Cachorro da raça shitzu desapareceu no último dia 28 em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Um filhote da raça shitzu, de quatro meses, fugiu da casa localizada na Rua Emanuel, no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha, na última sexta-feira (28). O animal escapou da residência por volta das 15h e foi visto por algumas pessoas à noite, em frente ao colégio Mikeil, em Boa Vista II.
O dono do animal, o contador Victor Luchi Vieira Marangonha, disse que o Théo é um cachorro muito dócil e gosta de brincar com as pessoas. Victor pede que para que quem souber do paradeiro do seu animal de estimação, entre em contato pelo telefone (27) 99987-1098. 

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