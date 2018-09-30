Filhote da raça shitzu está desaparecido em Vila Velha

Um filhote da raça shitzu, de quatro meses, fugiu da casa localizada na Rua Emanuel, no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha, na última sexta-feira (28). O animal escapou da residência por volta das 15h e foi visto por algumas pessoas à noite, em frente ao colégio Mikeil, em Boa Vista II.
O dono do animal, o contador Victor Luchi Vieira Marangonha, disse que o Théo é um cachorro muito dócil e gosta de brincar com as pessoas. Victor pede que para que quem souber do paradeiro do seu animal de estimação, entre em contato pelo telefone (27) 99987-1098.