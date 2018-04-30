Fenômeno da 'superlua' encanta capixabas em Vitória; veja fotos

Tá vendo aquela Lua, que brilha lá no céu? Infelizmente, nós não somos como o "Exaltasamba", por isso não vamos conseguir trazê-la até aqui. Mas, que tal ao menos admirar esse verdadeiro espetáculo da natureza? Desde o fim da tarde deste sábado (28), o astro está chamando a atenção de quem está passando por alguns pontos da Capital, como foi o caso de Vanda Lopes.
Ela registrou o fenômeno no sábado (28) e neste domingo (29), quando, inclusive, acontece o que é chamado de "superlua". Isso ocorre quando a Lua está cheia e em seu ponto mais perto da Terra na órbita ao redor do nosso planeta. Esse período também é chamado de perigeu, quando o satélite aparece no céu cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu (Microlua) quando está mais distante.
O fotógrafo do jornal A Gazeta Ricardo Medeiros foi outro que também se encantou com a lua. Ele registrou em alguns pontos da capital capixaba a movimentação de moradores que pararam para admirar o satélite natural. Veja as fotos: