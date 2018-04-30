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Fenômeno da 'superlua' encanta capixabas em Vitória; veja fotos

Nesse período, parece que a Lua está maior que o normal

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 21:03
Tá vendo aquela Lua, que brilha lá no céu? Infelizmente, nós não somos como o "Exaltasamba", por isso não vamos conseguir trazê-la até aqui. Mas, que tal ao menos admirar esse verdadeiro espetáculo da natureza? Desde o fim da tarde deste sábado (28), o astro está chamando a atenção de quem está passando por alguns pontos da Capital, como foi o caso de Vanda Lopes. 
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Ela registrou o fenômeno no sábado (28) e neste domingo (29), quando, inclusive, acontece o que é chamado de "superlua". Isso ocorre quando a Lua está cheia e em seu ponto mais perto da Terra na órbita ao redor do nosso planeta. Esse período também é chamado de perigeu, quando o satélite aparece no céu cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu (Microlua)  quando está mais distante. 
O fotógrafo do jornal A Gazeta Ricardo Medeiros foi outro que também se encantou com a lua. Ele registrou em alguns pontos da capital capixaba a movimentação de moradores que pararam para admirar o satélite natural. Veja as fotos:

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