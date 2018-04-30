Fenômeno da 'superlua' encanta capixabas em Vitória; veja fotos

Tá vendo aquela Lua, que brilha lá no céu? Infelizmente, nós não somos como o "Exaltasamba", por isso não vamos conseguir trazê-la até aqui. Mas, que tal ao menos admirar esse verdadeiro espetáculo da natureza? Desde o fim da tarde deste sábado (28), o astro está chamando a atenção de quem está passando por alguns pontos da Capital, como foi o caso de Vanda Lopes.