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Família toca Guns N' Roses em ritmo de forró e faz sucesso em Itaúnas

Lucas Calegari, que toca o acordeon, já fez participações em shows do Mestrinho. Seu irmão Matheus e o pai Karlon o acompanham na apresentação em Itaúnas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 18:25

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 18:25

Capital nacional do forró pé-de-serra, quem esteve na vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no último final de semana conferiu de perto o ritmo preferido de quem passa por lá de uma forma diferente. A família Calegari chamou a atenção ao tocar o lendário Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses no ritmo de forró.
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No vídeo, ao centro, está Luquinha Calegari,  de 14 anos. Desde os sete ele faz aula de música e, apesar de estudar canções mais clássicas durante as aulas, ele disse que o professor toca de tudo, o que ajuda a diversificar seu playlist.
 
"Comecei a tocar teclado, depois passei para o acordeon. Eu toco por diversão mesmo, não é algo que tenho aquele compromisso sério. Nesse final de semana que passou estávamos em Itaúnas e uma prima minha, que mora fora do Estado, estava lá e pediu para que eu tocasse para ela ver. Aí fizemos essa roda e as pessoas começaram a parar para ver. Teve gente que começou a dançar também. No vídeo, meu pai está no triângulo e meu irmão Matheus na zabumba", conta. 
Maior influenciador dos filhos, o pai Karlon Calegari é quem divulgou as imagens gravadas na Vila. E ele quem sempre arruma um jeitinho do filho se apresentar com um nome importante do forró nacional.
"Meu pai sempre me influencia. Ele já conseguiu que eu tocasse com o Mestrinho, um cara que já tocou com Elba Ramalho, Gilberto Gil e Ivete Sangalo", lembra Lucas. 

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