Família toca Guns N' Roses em ritmo de forró e faz sucesso em Itaúnas

Capital nacional do forró pé-de-serra, quem esteve na vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no último final de semana conferiu de perto o ritmo preferido de quem passa por lá de uma forma diferente. A família Calegari chamou a atenção ao tocar o lendário Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses no ritmo de forró.

No vídeo, ao centro, está Luquinha Calegari, de 14 anos. Desde os sete ele faz aula de música e, apesar de estudar canções mais clássicas durante as aulas, ele disse que o professor toca de tudo, o que ajuda a diversificar seu playlist.





"Comecei a tocar teclado, depois passei para o acordeon. Eu toco por diversão mesmo, não é algo que tenho aquele compromisso sério. Nesse final de semana que passou estávamos em Itaúnas e uma prima minha, que mora fora do Estado, estava lá e pediu para que eu tocasse para ela ver. Aí fizemos essa roda e as pessoas começaram a parar para ver. Teve gente que começou a dançar também. No vídeo, meu pai está no triângulo e meu irmão Matheus na zabumba", conta.

Maior influenciador dos filhos, o pai Karlon Calegari é quem divulgou as imagens gravadas na Vila. E ele quem sempre arruma um jeitinho do filho se apresentar com um nome importante do forró nacional.