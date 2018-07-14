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Família procura produtor cultural que desapareceu em Vitória

No dia anterior ao desaparecimento, Raphael Regiani Serrano teria reclamado com a esposa de falta de memória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 13:50

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 13:50

Raphael Regiani Serrano, 32, sumiu depois de sair da casa da mãe em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Reprodução / Facebook
Atualização: Raphael foi encontrado em Pedro Canário.
Um produtor cultural de 32 anos está desaparecido desde a tarde desta quinta-feira (12). Raphael Regiani Serrano foi visto por último na casa da mãe dele, em Jardim da Penha, Vitória, por volta das 11 horas. Segundo a família, no dia anterior ao desaparecimento ele teria reclamado com a esposa de falta de memória.
A cunhada de Rafael, Fabiana Aguiar, conta que ele saiu de casa com a esposa na manhã de quinta para levá-la ao trabalho. Em seguida, ele teria ido à casa da mãe, que está viajando, para dar comida aos cachorros. Depois disso, Rafael não foi mais visto.
"Minha irmã chegou do trabalho e ele não estava, esperou a noite toda. Na sexta, quando ele não apareceu, já procuramos a polícia", disse a cunhada.
Segundo ela, Rafael dirigia um Celta prata de placas MSN 2996. O veículo foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento seguindo em direção à Serra. A polícia tenta rastrear o celular do produtor cultural para tentar descobrir o paradeiro dele.
Família procura produtor cultural que desapareceu em Vitória
 

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