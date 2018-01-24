Família procura por irmão desaparecido há 40 dias na Praia da Costa

Adeilton Rangel Pereira, de 30 anos, está desaparecido desde dezembro Crédito: Arquivo Pessoal

Há mais de um mês, no dia 14 de dezembro, Adeilton Rangel Pereira, de 30 anos, saiu da casa da sua irmã, na Praia da Costa, em Vila Velha, e não voltou mais. Desde então, a família está à espera de algum contato de Adeilton, mas 40 dias após seu paradeiro, ninguém tem pistas de onde ele possa estar.

A irmã de Adeilton, Eliana Pereira, disse que o irmão estava desempregado e que saiu de casa somente com a roupa do corpo, dirigindo o carro da mãe.

"Nós pensávamos que ele tinha apenas pegado o carro para uma saidinha mesmo. Mas não voltou. Então, porque ele tinha discutido com a esposa, a gente achou que ele voltaria depois. Esperamos o Natal, porque achávamos que ele ligaria na data. Mas ele não ligou, não apareceu", relata.

Eliana disse ainda que a única vez que alguém disse tê-lo visto foi no bairro da Glória, também em Vila Velha. "Uma pessoa nos informou que achava que tinha visto meu irmão na Glória. Fui lá com a foto dele, procuramos por todos os lados, mas não tivemos mais nenhuma informação."