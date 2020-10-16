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Desaparecidos

Família procura por dona de casa desaparecida em Cachoeiro

Elzelene Nascimento de Oliveira, de 54 anos, é moradora do bairro Village da Luz e família está sem notícias dela desde o dia 4 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 15:59

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 15:59

Elzelene Nascimento de Oliveira, 54 anos
Elzelene Nascimento de Oliveira, 54 anos Crédito: Divulgação
ATUALIZAÇÃO: A família entrou em contato com a Redação e informou que Elzelene Nascimento de Oliveira foi encontrada na noite de sexta-feira (16) e passa bem.
A família de Elzelene Nascimento de Oliveira, de 54 anos, busca há quase duas semanas informações que levem ao paradeiro da dona de casa. Ela é moradora do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e está desaparecida desde o dia 4 de outubro.
Quando o esposo dela acordou, não a encontrou em casa. Não achamos uma mochila, documento de identidade e algumas roupas, disse a filha Isandra Nascimento de Oliveira.
Elzelene Nascimento não tinha telefone celular. Registramos o caso na delegacia, procuramos em hospitais, na casa de parentes, vários locais e divulgamos em redes sociais. Queremos ao menos saber se está bem afirma Isandra.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, a mulher desaparecida não foi localizada. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Se alguém tiver informações, pode contribuir com o trabalho da polícia através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. 

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