Família procura por dona de casa desaparecida em Cachoeiro

Elzelene Nascimento de Oliveira, 54 anos Crédito: Divulgação

ATUALIZAÇÃO: A família entrou em contato com a Redação e informou que Elzelene Nascimento de Oliveira foi encontrada na noite de sexta-feira (16) e passa bem.

A família de Elzelene Nascimento de Oliveira, de 54 anos, busca há quase duas semanas informações que levem ao paradeiro da dona de casa. Ela é moradora do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, e está desaparecida desde o dia 4 de outubro.

Quando o esposo dela acordou, não a encontrou em casa. Não achamos uma mochila, documento de identidade e algumas roupas, disse a filha Isandra Nascimento de Oliveira.

Elzelene Nascimento não tinha telefone celular. Registramos o caso na delegacia, procuramos em hospitais, na casa de parentes, vários locais e divulgamos em redes sociais. Queremos ao menos saber se está bem afirma Isandra.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, a mulher desaparecida não foi localizada. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.