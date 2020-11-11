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Desaparecimento

Família procura por adolescente desaparecido em Vargem Alta

João Vitor Domingos Faria, de 16 anos, desapareceu no último dia 2 e levou a motocicleta que pertence ao irmão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 20:28

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 20:28

João Vitor Domingos Faria, de 16 anos, é morador do interior de Vargem Alta
João Vitor Domingos Faria, de 16 anos, é morador do interior de Vargem Alta Crédito: Divulgação
ATUALIZAÇÃO - Segundo a família, João Vitor Domingos Faria foi localizado nesta terça-feira (10), em Itapemirim e está bem. A família de João Vitor Domingos Faria, de 16 anos, morador do interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, está em busca de informações que possam levar até a localização do adolescente. Ele desapareceu no dia 2 de novembro, após pegar a moto do irmão.
João Vitor Domingos Faria estava morando na casa de um irmão na comunidade de Paraíso. Segundo a irmã de João Vitor, Leidiane Bino Faria Deschievone, o adolescente pegou a moto escondido e saiu apenas com a roupa do corpo, não tinha celular e não levou documentos pessoais.
A família recebeu informações de que ele teria sido visto com a motocicleta em  Marataízes e Itapemirim, municípios do Litoral Sul do Estado, mas as buscas pela região não tiveram sucesso. Dizem que viram ele em Itaóca, em Itapemirim, e que vendeu a moto. Já fomos na cidade várias vezes, perguntamos a conhecidos e nada. Ele não tinha problemas com a família. A mãe dele, todos estamos preocupados e pedimos que ele volte, disse a irmã.
Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da delegacia de Vargem Alta. Afirmou ainda que diligências estão em andamento, mas o adolescente ainda não foi localizado.
Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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