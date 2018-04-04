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Em Viana

Família procura médica que desapareceu após ser vista dentro de carro

Jaqueline da Penha Colodetti mora em Campo Grande, em Cariacica, e tem três filhos pequenos

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 11:59
Jaqueline da Penha Colodetti desapareceu nesta terça-feira (03), em Viana Crédito: Reprodução/Facebook
A médica cardiologista Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos, desapareceu nesta terça-feira (03) quando voltava de Domingos Martins, na Região Serrana, para Campo Grande, em Cariacica, onde mora. Preocupada, a irmã da médica, Vera Lucia Colodetti, entrou em contato com a redação do Gazeta Online.
Jaqueline faz atendimento médico nos municípios de Santa Leopoldina e Domingos Martins, tem uma clínica em Campo Grande e é mãe de três filhos pequenos. Segundo Vera Lucia, um caseiro de um sítio viu Jaqueline pela última vez dentro do carro dela, um Kia Sportage branco, em cima da Ponte do Rio Jucu, em Viana. Ele contou que a médica ficou parada dentro do veículo durante cerca de duas horas, entre 14h e 16h.
Por volta de 18h, os funcionários da clínica de Campo Grande começaram a sentir a falta de Jaqueline, que deveria ter chegado há algum tempo. O carro foi encontrado fechado e com as chaves dentro, caídas no chão. Nele foram encontrados todos os documentos e o jaleco da cardiologista. A família acredita que ela se sentiu mal e teve um apagão.
Carro em que a médica estava Crédito: Divulgação de familiares
A irmã de Jaqueline contou que a família perdeu um irmão recentemente e que eles estão desesperados. Estamos ajoelhados à noite toda rezando para encontrá-la. A família já registrou boletim de ocorrência e espera por respostas.
Jaqueline é loira, magra e tem aproximadamente 1,70m de altura. Quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode entrar em contato com Vera Lucia pelo telefone (27) 99946-4528.
 

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