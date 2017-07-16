Família procura jovem que saiu de casa para ir ao mar em barco

Gabriel Brandão Cardoso, 22 anos, desapareceu após dizer para a família que ia sair para pescar Crédito: Reprodução/Facebook

O cozinheiro Gabriel Brandão Cardoso, 22 anos, morador do bairro Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, está desaparecido desde o dia 25 de junho depois de dizer para a família que iria ficar 15 dias no mar em um barco de pesca com um amigo.

A cerca de dez dias, o pai de Gabriel, o aposentado Edson Lima Cardoso, foi até ao local onde os barcos de pesca ficam atracados, próximo ao mercado de peixes de Guarapari, e descobriu que o filho não entrou na embarcação. "O barco que ele falou que ia pescar nem saiu, está em manutenção", disse Edson.

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Segundo o aposentado, sempre que o filho fica longe de casa costuma ligar ou mandar mensagem. Desde o desaparecimento, as ligações para o celular de Gabriel caem na caixa postal.