Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
#desaparecidos

Família procura jovem que saiu de casa para ir ao mar em barco

O pai de Gabriel Brandão Cardoso, 22 anos, descobriu que o filho não entrou na embarcação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2017 às 23:15

Publicado em 15 de Julho de 2017 às 23:15

Gabriel Brandão Cardoso, 22 anos, desapareceu após dizer para a família que ia sair para pescar Crédito: Reprodução/Facebook
O cozinheiro Gabriel Brandão Cardoso, 22 anos, morador do bairro Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, está desaparecido desde o dia 25 de junho depois de dizer para a família que iria ficar 15 dias no mar em um barco de pesca com um amigo.
A cerca de dez dias, o pai de Gabriel, o aposentado Edson Lima Cardoso, foi até ao local onde os barcos de pesca ficam atracados, próximo ao mercado de peixes de Guarapari, e descobriu que o filho não entrou na embarcação. "O barco que ele falou que ia pescar nem saiu, está em manutenção", disse Edson.
Família procura jovem que saiu de casa para ir ao mar em barco
Segundo o aposentado, sempre que o filho fica longe de casa costuma ligar ou mandar mensagem. Desde o desaparecimento, as ligações para o celular de Gabriel caem na caixa postal.
O cozinheiro saiu de casa vestindo bermuda, camisa e boné. Ele deixou o local com uma mochila nas costas. A família pede que, quem tiver informações sobre o paradeiro de Gabriel, entre em contato pelos telefones 99911-8601 ou 3262-9269.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados