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Norte do ES

Família procura adolescente que desapareceu em Jaguaré

Ele foi visto pela última vez no bairro Seac, próximo a uma mercearia local

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 15:06
Wexleiy Pereira Ecídio, de 17 anos, desapareceu no dia 8 de março em Jaguaré, região Norte do Estado Crédito: Arquivo Pessoal
Um adolescente de 17 anos está desaparecido há mais de um mês no município de Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo. Wexleiy Pereira Ecídio sumiu no dia 8 de março por volta de 16h30.
Ele foi visto pela última vez no bairro Seac, em Jaguaré, próximo a uma mercearia local. Lá ele pegou uma bicicleta emprestada e disse que iria até a casa de um amigo que estava vendendo um uniforme.
Segundo a mãe de Wexleiy, Josiane do Livramento Ecídio, o filho tem entre 1,70 e 1,80 de altura. O adolescente é um pouco gago e tem uma pinta do lado esquerdo do rosto e uma falha do cabelo, do lado direto.
A família já registrou o boletim de ocorrência e, de acordo com a mãe, a polícia informa que o caso está sendo investigado.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Wexleiy pode entrar em contato com a Josiane pelo telefone (27) 99529-9370.

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