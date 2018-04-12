Família procura adolescente que desapareceu em Jaguaré

Wexleiy Pereira Ecídio, de 17 anos, desapareceu no dia 8 de março em Jaguaré, região Norte do Estado Crédito: Arquivo Pessoal

Um adolescente de 17 anos está desaparecido há mais de um mês no município de Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo. Wexleiy Pereira Ecídio sumiu no dia 8 de março por volta de 16h30.

Ele foi visto pela última vez no bairro Seac, em Jaguaré, próximo a uma mercearia local. Lá ele pegou uma bicicleta emprestada e disse que iria até a casa de um amigo que estava vendendo um uniforme.

Segundo a mãe de Wexleiy, Josiane do Livramento Ecídio, o filho tem entre 1,70 e 1,80 de altura. O adolescente é um pouco gago e tem uma pinta do lado esquerdo do rosto e uma falha do cabelo, do lado direto.

A família já registrou o boletim de ocorrência e, de acordo com a mãe, a polícia informa que o caso está sendo investigado.