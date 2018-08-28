Família pede ajuda para menina com doença rara no ES

Diagnosticada com miopatia centronuclear (CNM), a pequena Evily Adorno Silva, de 11 anos, teve que passar por umde traqueostomia  que é um procedimento que consiste em fazer uma abertura na parede da traqueia que facilita a entrada de oxigênio. No, ela usa o aparelho 'Bipap', que é um respirador mecânico. Para receber alta e dar continuidade ao tratamento em casa, a família da menina pede ajuda para adquirir o respirador, que custa em torno de R$ 8 mil a R$ 10 mil.