Família pede ajuda para menina com doença rara no ES

Diagnosticada com miopatia centronuclear (CNM), a pequena Evily Adorno Silva, de 11 anos, teve que passar por um cirurgia de traqueostomia que é um procedimento que consiste em fazer uma abertura na parede da traqueia que facilita a entrada de oxigênio. No hospital, ela usa o aparelho 'Bipap', que é um respirador mecânico. Para receber alta e dar continuidade ao tratamento em casa, a família da menina pede ajuda para adquirir o respirador, que custa em torno de R$ 8 mil a R$ 10 mil.
Em entrevista ao Gazeta Online, a mãe da menina, Adinoelia dos Santos Adorno, de 28 anos, contou que a filha foi diagnosticada com a doença em 2017. Em maio deste ano, ela precisou ser internada no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. "Ela fez uma cirurgia de traqueostomia e outra para o gastro". Após o procedimento, segundo a mãe, a menina precisou usar o aparelho durante à noite para auxiliar na respiração.
Devido à doença, a menina perdeu o movimento das pernas e não consegue andar mais. "Ela andava com algumas dificuldades, mas ainda andava um pouco em casa. Logo que ela ficou internada ela parou de andar".
Adinoelia contou que fez o pediu o aparelho, em julho deste ano, no Centro Regional de Especialidades Juliano Almeida do Vale (CRE Metropolitano), mas ainda não teve nenhum retorno. "Eu ligo pra lá e eles me falam que não tem previsão de quando pode sair esse aparelho. No momento, eu não tenho condições de comprar".
Desempregada, a mulher disse que conta com ajuda do pai da criança, de amigos e familiares. Ela veio da Bahia com a menina e mora no Espírito Santo há oito anos. "O pai dela me ajuda com alguma quantia. É um pouco complicado, mas eu consigo levar a vida. Eu fico sem saber o que fazer pela minha filha, mas tenho muita fé no Senhor. Sei que é ele que está me sustentando nessa luta", finalizou.
A DOENÇA
A miopatia centronuclear é uma doença neuromuscular hereditária caracterizada por características clínicas de uma miopatia congênita e núcleos centrados na biópsia muscular. O sintoma mais característico é a fraqueza muscular. É comum que os pacientes apresentem dificuldades de locomoção, dificuldade ao levantar e de realizar tarefas rotineiras.
DOAÇÃO
Para quem quiser ajudar a pequena Evily, as doações podem ser feitas através de depósito na conta de Adinoelia.
Banco: Caixa Econômica
Agência: 0136
Operação: 013
Conta Poupança: 74667-5
Titular: Adinoelia Santos Adorno
CPF: 049.444.985-35