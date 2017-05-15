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Família pede ajuda para localizar jovem que sumiu em Linhares

A tia Maria das Graças Fernandes conta que o criou a vida inteira, em Guarapari, mas que precisou levá-lo para casa da mãe biológica, pois está fazendo um tratamento de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2017 às 14:16

Publicado em 15 de Maio de 2017 às 14:16

Jovem com esquizofrenia desaparece em Linhares Crédito: Arquivo Pessoal
Um jovem desapareceu em Jacupemba, em Linhares, na região Norte do Estado, no dia 24 de abril. John Rilston dos Santos, de 27 anos, tem esquizofrenia e fugiu da casa da mãe. Desde então, a família não teve mais notícias.
A tia Maria das Graças Fernandes conta que o criou a vida inteira, em Guarapari, mas que precisou levá-lo para casa da mãe biológica, pois está fazendo um tratamento de saúde. "Ele tinha sumido e a polícia o encontrou tentando pular um muro. Ele foi levado ao DPJ, a mãe foi buscá-lo e o levou para casa. De lá, ele sumiu de novo", relata.
John tem 1,70m e tem uma tatuagem no braço esquerdo. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família no telefone (27) 997463194.

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