Família pede ajuda para localizar jovem que sumiu em Linhares

Jovem com esquizofrenia desaparece em Linhares Crédito: Arquivo Pessoal

Um jovem desapareceu em Jacupemba, em Linhares, na região Norte do Estado, no dia 24 de abril. John Rilston dos Santos, de 27 anos, tem esquizofrenia e fugiu da casa da mãe. Desde então, a família não teve mais notícias.

A tia Maria das Graças Fernandes conta que o criou a vida inteira, em Guarapari, mas que precisou levá-lo para casa da mãe biológica, pois está fazendo um tratamento de saúde. "Ele tinha sumido e a polícia o encontrou tentando pular um muro. Ele foi levado ao DPJ, a mãe foi buscá-lo e o levou para casa. De lá, ele sumiu de novo", relata.