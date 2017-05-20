Família pede ajuda para localizar idosa desaparecida há 8 dias

Marinete dos Santos Fonseca Crédito: Arquivo pessoal

Familiares da dona de casa Marinete dos Santos Fonseca, 63 anos, pedem ajuda para localizar a idosa, que saiu de casa, no Morro do Jaburu, em Vitória, no último dia 12 de maio, e não retornou.

*ATUALIZAÇÃO: Marinete voltou para casa, informa a família.

Marinete foi vista pela última vez na escadaria do bairro, onde mora com um filho, a nora e uma neta, segundo a sobrinha dela, Sabrina Maria dos Santos. "Já fomos à polícia, procuramos em hospitais, mas ainda não temos notícias dela. Estamos desesperados", disse Sabrina.