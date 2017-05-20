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Desaparecida

Família pede ajuda para localizar idosa desaparecida há 8 dias

Marinete dos Santos mora no Morro do Jaburu, em Vitória, e foi vista pela última vez na escadaria do bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2017 às 20:12

Publicado em 20 de Maio de 2017 às 20:12

Marinete dos Santos Fonseca Crédito: Arquivo pessoal
Familiares da dona de casa Marinete dos Santos Fonseca, 63 anos, pedem ajuda para localizar a idosa, que saiu de casa, no Morro do Jaburu, em Vitória, no último dia 12 de maio, e não retornou. 
*ATUALIZAÇÃO: Marinete voltou para casa, informa a família.
Marinete foi vista pela última vez na escadaria do bairro, onde mora com um filho, a nora e uma neta, segundo a sobrinha dela, Sabrina Maria dos Santos. "Já fomos à polícia, procuramos em hospitais, mas ainda não temos notícias dela. Estamos desesperados", disse Sabrina.
Quem tiver alguma informação que possa ajudar a encontrar a dona de casa pode entrar em contato com os parentes de Marinete por meio dos telefones 99901-9868 ou 99601-9315.

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