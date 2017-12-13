Família pede ajuda para encontrar jovem que sumiu em Colatina

Geonara de Souza Xavier está desaparecida desde o último sábado (9) Crédito: Arquivo Pessoal

A falta de notícias da Geonara de Souza Xavier, 19 anos, tem tirado o sono de uma família de Colatina. A jovem foi vista pela última vez no sábado (9) na casa onde mora com a mãe e a irmã no bairro Ayrton Senna.

A tia da jovem, Josiene Aparecida Mayer, contou que, no sábado, a mãe de Geonara a deixou em casa e saiu para trabalhar. À tarde, a jovem avisou a mãe que iria à igreja, como de costume, mas depois não retornou para casa.

Josiene explica que a sobrinha tem problemas psiquiátricos, mas não costuma sair de casa sem dar notícias. O que intriga ainda mais a família, é que no dia seguinte ao desaparecimento, a mãe recebeu uma mensagem da filha na rede social informando que estava bem e feliz. A mãe de Geonara, Elzimara da Penha Souza, ficou desconfiada, pois a mensagem não continha erros de português, da forma que a filha escreve.