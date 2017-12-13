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Viu a Geonara?

Família pede ajuda para encontrar jovem que sumiu em Colatina

Segundo a família, a menina tem problemas psiquiátricos e não tem histórico de desaparecimento

Publicado em 13 de Dezembro de 2017 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2017 às 19:31
Geonara de Souza Xavier está desaparecida desde o último sábado (9) Crédito: Arquivo Pessoal
A falta de notícias da Geonara de Souza Xavier, 19 anos, tem tirado o sono de uma família de Colatina. A jovem foi vista pela última vez no sábado (9) na casa onde mora com a mãe e a irmã no bairro Ayrton Senna.
A tia da jovem, Josiene Aparecida Mayer, contou que, no sábado, a mãe de Geonara a deixou em casa e saiu para trabalhar. À tarde, a jovem avisou a mãe que iria à igreja, como de costume, mas depois não retornou para casa.
Josiene explica que a sobrinha tem problemas psiquiátricos, mas não costuma sair de casa sem dar notícias. O que intriga ainda mais a família, é que no dia seguinte ao desaparecimento, a mãe recebeu uma mensagem da filha na rede social informando que estava bem e feliz. A mãe de Geonara, Elzimara da Penha Souza, ficou desconfiada, pois a mensagem não continha erros de português, da forma que a filha escreve.
A família está preocupada com o paradeiro da jovem. Caso tenha informações, entre em contato nos telefones: (27) 9 9822-1598, 9 9822-1598 e 9 9788-2515.

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