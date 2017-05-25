Família pede ajuda para encontrar jovem que fugiu de casa

Carolaine Brenda Damasceno desaparece de casa Crédito: Arquivo Pessoal

Uma jovem de 16 anos desapareceu em Vila Velha após deixar uma carta aos pais pedindo "liberdade".

Carolaine Brenda Damasceno Rocha saiu de casa, no bairro da Glória, para ir para o estágio na tarde de quarta-feira (24), mas não chegou ao local de trabalho. Nesta quinta-feira (25), a menina entrou em contato com a família e avisou que estava morando com um rapaz e que não voltaria para casa porque queria liberdade .

Assim que a menina sumiu, os pais descobriram uma carta manuscrita deixada por ela em casa dizendo que estava cansada porque o pai dela a prendia bastante.

"Amo vocês de coração, mas quero viver minha vida e ter minha liberdade. Vocês acham que não, mas vocês estavam me prendendo muito, não queriam ouvir meu lado e me tratavam como se eu fosse um bebê de dois anos", diz a menina na carta.

A mãe da jovem, a doméstica Vanilda Ferreira, desmentiu a filha e disse que ela nunca teve problema dentro de casa e que tem uma família estruturada. "Sempre tivemos uma convivência muito boa, sem desentendimento ou discussão dela comigo ou com o pai", disse ela.

Carolaine foi vista pela última vez na quarta-feira próximo ao bairro onde mora entrando em um carro branco.

Ligação misteriosa

Na tarde de quarta-feira, por volta das 13h, o pai de Carolaine recebeu uma ligação de um número restrito. Uma pessoa não identificada falou na ligação que era para o homem ir a uma determinada rua do bairro, onde estaria um parente. A pessoa não disse que parente era esse. O pai foi ao local, mas não encontrou nenhum conhecido.

Sobre o rapaz que estaria se relacionando com a filha, a família diz que conhecia o homem "apenas de vista" no bairro, mas que não sabia que eles tinham um caso.

Os pais registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, em Vitória. A família informou que a jovem é magra, tem pele branca, cabelos longos loiros lisos, olhos azuis, usa aparelho dentário e óculos de grau.