Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido em Jaguaré

O jovem foi visto pela última vez na tarde da última quinta-feira (8), no bairro Novo Horizonte

Publicado em 10 de Março de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 20:33
A família sofre com a falta de notícias do estudante Wecksleiy Pereira Ezídio, 17 anos. O jovem foi visto pela última vez na tarde da última quinta-feira (8) no bairro Novo Horizonte, em Jaguaré, onde mora com a mãe Josiane do Livramento Ezídio.
O estudante Wecksleiy Pereira Ezídio desapareceu quinta-feira em Jaguaré Crédito: Arquivo Pessoal
"Meu filho nunca desapareceu antes. Estamos muito preocupados. Ele saiu por volta das 16h30, disse que ia à casa do pai dele buscar um uniforme, mas não voltou. O pai dele disse que nem chegou a vê-lo", lembra a mãe.
O jovem não tem histórico de desaparecimento, de acordo com a mãe. Ela disse ainda que ele não levou nada, saiu apenas com a roupa do corpo: uma regata verde e uma bermuda cinza.
Quem tiver notícias do jovem pode ligar para (27) 9 9529-9370 ou para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas no (27) 3137-9065.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados