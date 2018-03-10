Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido em Jaguaré

A família sofre com a falta de notícias do estudante Wecksleiy Pereira Ezídio, 17 anos. O jovem foi visto pela última vez na tarde da última quinta-feira (8) no bairro Novo Horizonte, em Jaguaré, onde mora com a mãe Josiane do Livramento Ezídio.

O estudante Wecksleiy Pereira Ezídio desapareceu quinta-feira em Jaguaré Crédito: Arquivo Pessoal

"Meu filho nunca desapareceu antes. Estamos muito preocupados. Ele saiu por volta das 16h30, disse que ia à casa do pai dele buscar um uniforme, mas não voltou. O pai dele disse que nem chegou a vê-lo", lembra a mãe.

O jovem não tem histórico de desaparecimento, de acordo com a mãe. Ela disse ainda que ele não levou nada, saiu apenas com a roupa do corpo: uma regata verde e uma bermuda cinza.