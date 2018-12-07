Família pede ajuda para encontrar idoso que sumiu em Cariacica

O carpinteiro Valdemir Oliveira Pinto, 61, morador do bairro Santa Catarina, em Cariacica, está desaparecido desde o último domingo (2). Segundo relato da esposa, Dircilene Serafim, 49, à Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, ele sofre de transtorno mental e estava escondido embaixo da escada da casa da sogra no momento em que teve um surto.
A sogra de Valdemir, Anilda Sousa Serafim, 66, contou que o genro faz tratamento para Esquizofrenia em Campo Grande, Cariacica, e não toma os remédios, a não ser quando são misturados à comida. "Ele já desapareceu antes e voltou depois de cinco dias, registramos o boletim na época. Ele sempre acha que tem alguém perseguindo para matá-lo. Dessa vez achou que tinham seis homens vindo atrás dele", conta a doméstica.
Anilda comentou ainda que o idoso gostava de passear na pracinha de Cobilândia, Vila Velha, ou nos arredores do viaduto em Bela Vista. Da última vez em que foi visto, vestia bermuda xadrez branca, camisa azul clara com listras, sandália marrom e levava celular e CPF consigo.