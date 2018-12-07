Família pede ajuda para encontrar idoso que sumiu em Cariacica

Idoso está desaparecido desde o último domingo Crédito: Polícia Civil

O carpinteiro Valdemir Oliveira Pinto, 61, morador do bairro Santa Catarina, em Cariacica, está desaparecido desde o último domingo (2). Segundo relato da esposa, Dircilene Serafim, 49, à Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, ele sofre de transtorno mental e estava escondido embaixo da escada da casa da sogra no momento em que teve um surto.

A sogra de Valdemir, Anilda Sousa Serafim, 66, contou que o genro faz tratamento para Esquizofrenia em Campo Grande, Cariacica, e não toma os remédios, a não ser quando são misturados à comida. "Ele já desapareceu antes e voltou depois de cinco dias, registramos o boletim na época. Ele sempre acha que tem alguém perseguindo para matá-lo. Dessa vez achou que tinham seis homens vindo atrás dele", conta a doméstica.