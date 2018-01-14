Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido em Viana

Um idoso de 73 anos, que mora no bairro Soteco, em Viana está desaparecido desde a última sexta-feira (12). José Vieira Neves foi visto pela última vez no ponto de ônibus próximo a casa onde mora. A família está desesperada em busca de informações de seu paradeiro.
José Vieira Neves mora junto com a esposa e um dos filho. De acordo com a filha Mônica Vieira, o pai que sofre de lapsos de memória, saiu de casa às 10h como de costume para se sentar debaixo de uma árvore na mesma rua. Ele sempre fica perto de casa sentado no ponto de ônibus ou debaixo da árvore, porque a casa é muito quente. Demos falta dele porque ele não voltou para almoçar, disse Mônica.
Ainda segundo Mônica, a família já o procurou em diversos lugares e após três dias pede ajuda da população. Estamos desesperados. Já procuramos em vários lugares e nada. Estamos preocupados com o que ele está passando com esse calor, porque ele é um idoso, afirmou Mônica.
José Vieira Neves estava vestido com uma camisa social azul de manga curta e bermuda azul. Informações que ajudem a encontrar José podem ser passadas pelo telefone (27) 99942-2254 ou (27) 99930-0103.