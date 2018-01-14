Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido em Viana

Idoso desaparece e família pede ajuda em busca de informações Crédito: Arquivo da Família

Um idoso de 73 anos, que mora no bairro Soteco, em Viana está desaparecido desde a última sexta-feira (12). José Vieira Neves foi visto pela última vez no ponto de ônibus próximo a casa onde mora. A família está desesperada em busca de informações de seu paradeiro.

José Vieira Neves mora junto com a esposa e um dos filho. De acordo com a filha Mônica Vieira, o pai que sofre de lapsos de memória, saiu de casa às 10h como de costume para se sentar debaixo de uma árvore na mesma rua. Ele sempre fica perto de casa sentado no ponto de ônibus ou debaixo da árvore, porque a casa é muito quente. Demos falta dele porque ele não voltou para almoçar, disse Mônica.

Ainda segundo Mônica, a família já o procurou em diversos lugares e após três dias pede ajuda da população. Estamos desesperados. Já procuramos em vários lugares e nada. Estamos preocupados com o que ele está passando com esse calor, porque ele é um idoso, afirmou Mônica.