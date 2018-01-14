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Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido em Viana

José Vieira Neves mora no bairro Soteco, em Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 20:51

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 20:51

Idoso desaparece e família pede ajuda em busca de informações Crédito: Arquivo da Família
Um idoso de 73 anos, que mora no bairro Soteco, em Viana está desaparecido desde a última sexta-feira (12). José Vieira Neves foi visto pela última vez no ponto de ônibus próximo a casa onde mora. A família está desesperada em busca de informações de seu paradeiro.
José Vieira Neves mora junto com a esposa e um dos filho. De acordo com a filha Mônica Vieira, o pai que sofre de lapsos de memória, saiu de casa às 10h como de costume para se sentar debaixo de uma árvore na mesma rua. Ele sempre fica perto de casa sentado no ponto de ônibus ou debaixo da árvore, porque a casa é muito quente. Demos falta dele porque ele não voltou para almoçar, disse Mônica.
Ainda segundo Mônica, a família já o procurou em diversos lugares e após três dias pede ajuda da população. Estamos desesperados. Já procuramos em vários lugares e nada. Estamos preocupados com o que ele está passando com esse calor, porque ele é um idoso, afirmou Mônica.
José Vieira Neves estava vestido com uma camisa social azul de manga curta e bermuda azul. Informações que ajudem a encontrar José podem ser passadas pelo telefone (27) 99942-2254 ou (27) 99930-0103.

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