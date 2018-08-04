Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu em Vila Velha

Darcy Pereira Resende Junior está desaparecido Crédito: Arquivo Pessoal

O jovem Darcy Pereira Resende Júnior, de 34 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (30), quando saiu de casa, no bairro Ataíde, em Vila Velha.

De acordo com a cunhada do jovem, Cristiane Aparecida Siqueira, o homem saiu do trabalho, no bairro Aribiri, também no município, por volta das 12 horas, para almoçar. Chegando em casa, Darcy tomou banho e saiu de moto às 13 horas. "Ele já sumiu outras vezes, mas sempre ligava pra mãe dele. Ela (a mãe) está chorando muito, não está conseguindo dormir à noite e está tomando remédio", disse a mulher.

No dia do desaparecimento, o jovem estava vestido com o uniforme da empresa onde trabalha  uma bermuda jeans, camiseta azul marinho e bota preta. Ele saiu de moto, modelo Honda Biz cor cinza, e com um capacete vermelho. Darcy tem 1,70 metrod e altura, é branco, tem olhos verdes e cabelos castanhos. Ele possui três tatuagens, sendo uma nas costas, braço esquerdo e na perna.