Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu em Vila Velha

O jovem Darcy Pereira Resende Júnior, de 34 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (30), quando saiu de casa, no bairro Ataíde, em Vila Velha.
De acordo com a cunhada do jovem, Cristiane Aparecida Siqueira, o homem saiu do trabalho, no bairro Aribiri, também no município, por volta das 12 horas, para almoçar. Chegando em casa, Darcy tomou banho e saiu de moto às 13 horas. "Ele já sumiu outras vezes, mas sempre ligava pra mãe dele. Ela (a mãe) está chorando muito, não está conseguindo dormir à noite e está tomando remédio", disse a mulher.
No dia do desaparecimento, o jovem estava vestido com o uniforme da empresa onde trabalha uma bermuda jeans, camiseta azul marinho e bota preta. Ele saiu de moto, modelo Honda Biz cor cinza, e com um capacete vermelho. Darcy tem 1,70 metrod e altura, é branco, tem olhos verdes e cabelos castanhos. Ele possui três tatuagens, sendo uma nas costas, braço esquerdo e na perna.
Qualquer informação sobre o paradeiro de Darcy, a família pede que entre em contato nos números (27) 9 9913- 6173 e (27) 9 9855-6574.