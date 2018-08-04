Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viu o Darcy?

Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu em Vila Velha

Darcy Pereira Resende Júnior, de 34 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (30), quando saiu de casa no bairro Ataíde, em Vila Velha

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 00:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 00:50
Darcy Pereira Resende Junior está desaparecido Crédito: Arquivo Pessoal
O jovem Darcy Pereira Resende Júnior, de 34 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (30), quando saiu de casa, no bairro Ataíde, em Vila Velha. 
De acordo com a cunhada do jovem, Cristiane Aparecida Siqueira, o homem saiu do trabalho, no bairro Aribiri, também no município, por volta das 12 horas, para almoçar. Chegando em casa, Darcy tomou banho e saiu de moto às 13 horas. "Ele já sumiu outras vezes, mas sempre ligava pra mãe dele. Ela (a mãe) está chorando muito, não está conseguindo dormir à noite e está tomando remédio", disse a mulher.
No dia do desaparecimento, o jovem estava vestido com o uniforme da empresa onde trabalha  uma bermuda jeans, camiseta azul marinho e bota preta. Ele saiu de moto, modelo Honda Biz cor cinza, e com um capacete vermelho. Darcy tem 1,70 metrod e altura, é branco, tem olhos verdes e cabelos castanhos. Ele possui três tatuagens, sendo uma nas costas, braço esquerdo e na perna. 
Qualquer informação sobre o paradeiro de Darcy, a família pede que entre em contato nos números (27) 9 9913- 6173 e (27) 9 9855-6574.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados