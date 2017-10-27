Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Você viu o José?

Família busca notícias de mecânico que desapareceu em Vitória

Apenas com a roupa do corpo, o mecânico saiu da casa onde mora, no bairro Santos Dumont, em Vitória

Publicado em 27 de Outubro de 2017 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2017 às 17:01
A falta de notícias do mecânico José Almir Seraphim, 55 anos, tem preocupado a família dele. Apenas com a roupa do corpo, o mecânico saiu da casa onde mora, no bairro Santos Dumont, em Vitória, no dia 7 de outubro e não retornou mais.
Crédito: Reprodução
A irmão do mecânico, Aurea Lucia Seraphim, 48 anos, pede ajuda para conseguir notícias dele. "Ele mora no mesmo prédio que eu. Costumava cozinhar para ele. O José nunca desapareceu antes. Estamos muito preocupados, porque ele faz uso de remédios controlados", desabafa.
Aurea relata que José saiu sem nem levar a chave da própria casa. A família não desistiu de encontrar o mecânico e continua as buscas. Caso você tenha notícias dele, entre em contato no telefone (27) 9 9291-9934.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados