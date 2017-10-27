Família busca notícias de mecânico que desapareceu em Vitória

A falta de notícias do mecânico José Almir Seraphim, 55 anos, tem preocupado a família dele. Apenas com a roupa do corpo, o mecânico saiu da casa onde mora, no bairro Santos Dumont, em Vitória, no dia 7 de outubro e não retornou mais.

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A irmão do mecânico, Aurea Lucia Seraphim, 48 anos, pede ajuda para conseguir notícias dele. "Ele mora no mesmo prédio que eu. Costumava cozinhar para ele. O José nunca desapareceu antes. Estamos muito preocupados, porque ele faz uso de remédios controlados", desabafa.