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Desaparecimento

Família ainda não tem notícias de cobrador de ônibus que sumiu no ES

Leo Diones Gomes da Silva, 28 anos, está desaparecido desde o dia 19 de outubro

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:55
Leo Diones Gomes da Silva desapareceu em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Há quase dois meses, amigos e familiares do cobrador de ônibus Leo Diones Gomes da Silva, 28 anos, estão em busca de informações para encontrar o rapaz. Ele saiu de casa durante a tarde do dia 19 de outubro em direção à empresa onde trabalhava, em
Cachoeiro de Itapemirim
, no Sul do Estado, e depois, desapareceu.
A família conta que ele saiu de casa, no bairro Jardim Itapemirim, por volta das 13h. Leo saiu com roupa do corpo, celular e documentos no carro da família, um Fiat Uno cinza placas MRE 5962. O carro não foi localizado e o celular dele continua desligado. Ainda de acordo com a família, o cobrador não tinha problemas de relacionamento com outras pessoas e era muito querido no bairro onde morava.
A mãe, Lucineia Gomes da Silva, diz que os dias sem notícias do filho são desesperadoras. Não temos notícias dele, nem encontraram o carro. Dizem que estão investigando, mas está um mistério. Estamos todos desesperados. É muito triste. Peço a Deus que me dê forças para encontrá-lo, disse a mãe de Leo.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado. Outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque -Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.

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