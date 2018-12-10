Família ainda não tem notícias de cobrador de ônibus que sumiu no ES

Leo Diones Gomes da Silva desapareceu em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Há quase dois meses, amigos e familiares do cobrador de ônibus Leo Diones Gomes da Silva, 28 anos, estão em busca de informações para encontrar o rapaz. Ele saiu de casa durante a tarde do dia 19 de outubro em direção à empresa onde trabalhava, em

, no Sul do Estado, e depois, desapareceu.

A família conta que ele saiu de casa, no bairro Jardim Itapemirim, por volta das 13h. Leo saiu com roupa do corpo, celular e documentos no carro da família, um Fiat Uno cinza placas MRE 5962. O carro não foi localizado e o celular dele continua desligado. Ainda de acordo com a família, o cobrador não tinha problemas de relacionamento com outras pessoas e era muito querido no bairro onde morava.

A mãe, Lucineia Gomes da Silva, diz que os dias sem notícias do filho são desesperadoras. Não temos notícias dele, nem encontraram o carro. Dizem que estão investigando, mas está um mistério. Estamos todos desesperados. É muito triste. Peço a Deus que me dê forças para encontrá-lo, disse a mãe de Leo.