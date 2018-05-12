Desaparecida

Estudante sai para ir a escola em Vitória e não volta mais para casa

Cassiane de Oliveira, de 17 anos, saiu de casa na manhã desta sexta-feira (11) do bairro Jardim Tropical, na Serra, para ir à escola no bairro república e não voltou mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 21:20

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 21:20

Estudante Cassiana de Oliveira está desaparecida Crédito: Arquivo Pessoal
A estudante Cassiane de Oliveira, de 17 anos, saiu de casa na manhã desta sexta-feira (11), no bairro Jardim Tropical, na Serra, para ir à escola e não voltou mais. O pai dela, Biravaldo de Oliveira, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da filha.
Segundo consta no informativo da Polícia Civil, Cassiana saiu de casa por volta das 6h da manhã. Ela trajava uma blusa azul da escola Ranulpho Matos, que fica no bairro República, em Vitória e uma calça jeans. O pai da estudante disse ter sido informado por um conhecido que sua filha foi vista no bairro onde mora por volta das 12h25. A escola confirmou que a menina havia assistido aula nesta sexta. 
Quem souber do paradeiro da estudante pode ligar para o disque denúncia no 181 ou para o telefone da família no 99958-7889. 

