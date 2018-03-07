Estudante desaparece em Linhares e família pede ajuda

Crédito: Arquivo Pessoal

Linhares, na região Norte do Estado. A família da estudante Rayane de Jesus dos Santos, de 21 anos, pede ajuda para encontrá-la. A jovem está desaparecida desde a noite da última sexta-feira (2), quando saiu para ir à pracinha do bairro Novo Horizonte, mais conhecido como BNH, em, na região Norte do Estado.

A cunhada de Rayane, Gleidismar dos Santos, informou que a estudante saiu com uma amiga para encontrar dois rapazes. Porém, ao chegarem à praça, apenas o jovem que foi ver a amiga dela estava no local.

Eu fui hoje conversar com a amiga que saiu com ela na noite da sexta. Como chegando lá só tinha o rapaz da amiga, a Rayane entrou em contato com outro rapaz e combinaram de sair. Ela foi em casa, deixou o celular, pegou o chip, colocou em um celular simples que não tem WhatsApp e saiu, contou.

Na ocasião, Rayane estava comentando de ir para um baile funk chamado de Anexo, que acontece no Palmitão. Porém, a cunhada recebeu uma informação de que ela teria sido vista em um forró no bairro Planalto, também em Linhares.

Ninguém mais teve contato. O número do celular dela que ela levou só dá caixa postal. Ela entrou em contato com a mãe dela no sábado por um outro número e disse que estava em Pontal e que lá era muito bom, mas a ligação foi rápida. Nós retornamos no número mas a pessoa que atendia dizia que não conhecia nenhuma Rayane e dizia que mora em Cariacica, explicou Gleidismar.

A cunhada ressaltou que Rayane tem uma filha de dois anos que está sentindo muita falta da mãe. Ela não fica longe da neném, é muito apegada. A neném não está dormindo, fica chamando por ela, contou.

Gleidismar também comentou que Rayane nunca desapareceu antes e estava frequentando a igreja nos últimos dias acompanhada da mãe dela. Só no final de semana que ela sai, mas sempre volta logo, relatou.