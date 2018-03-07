Estudante desaparece em Linhares e família pede ajuda

A família da estudante Rayane de Jesus dos Santos, de 21 anos, pede ajuda para encontrá-la. A jovem está desaparecida desde a noite da última sexta-feira (2), quando saiu para ir à pracinha do bairro Novo Horizonte, mais conhecido como BNH, em Linhares, na região Norte do Estado.
A cunhada de Rayane, Gleidismar dos Santos, informou que a estudante saiu com uma amiga para encontrar dois rapazes. Porém, ao chegarem à praça, apenas o jovem que foi ver a amiga dela estava no local.
Eu fui hoje conversar com a amiga que saiu com ela na noite da sexta. Como chegando lá só tinha o rapaz da amiga, a Rayane entrou em contato com outro rapaz e combinaram de sair. Ela foi em casa, deixou o celular, pegou o chip, colocou em um celular simples que não tem WhatsApp e saiu, contou.
Na ocasião, Rayane estava comentando de ir para um baile funk chamado de Anexo, que acontece no Palmitão. Porém, a cunhada recebeu uma informação de que ela teria sido vista em um forró no bairro Planalto, também em Linhares.
Ninguém mais teve contato. O número do celular dela que ela levou só dá caixa postal. Ela entrou em contato com a mãe dela no sábado por um outro número e disse que estava em Pontal e que lá era muito bom, mas a ligação foi rápida. Nós retornamos no número mas a pessoa que atendia dizia que não conhecia nenhuma Rayane e dizia que mora em Cariacica, explicou Gleidismar.
A cunhada ressaltou que Rayane tem uma filha de dois anos que está sentindo muita falta da mãe. Ela não fica longe da neném, é muito apegada. A neném não está dormindo, fica chamando por ela, contou.
Gleidismar também comentou que Rayane nunca desapareceu antes e estava frequentando a igreja nos últimos dias acompanhada da mãe dela. Só no final de semana que ela sai, mas sempre volta logo, relatou.
A família da jovem registrou um boletim de ocorrência na 16ª Delegacia Regional de Linhares nesta terça-feira (5). Rayane saiu de casa vestindo um short amarelo, blusa preta e rasteirinha. Quem tiver informações da estudante pode entrar em contato com a família pelos números 99846-1332 / 99832-4531/ 99815-8032.