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Desaparecidos

Estudante desaparece após sair para encontrar com o namorado

A estudante saiu para ir visitar o namorado, mas não chegou ao destino e desde então não retornou para a casa

Publicado em 20 de Fevereiro de 2017 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2017 às 20:02
O coração de Juliene da Silva Zampiere bate aflito com a falta de notícias da filha Nathalia Zampiere, 19 anos, desde a manhã do último sábado (18). A estudante saiu para ir visitar o namorado, mas não chegou ao destino e desde então não retornou para a casa.
Nathalia foi encontrada. 
A mãe de Nathalia conta que a jovem acordou cedo no sábado para visitar o namorado que mora em Nova Carapina, na Serra. "Ela saiu da casa onde moramos em Vila Garrido, Vila Velha, por volta das 9 horas e deveria voltar às 19 horas", lembra.
Como Nathalia não retornou no horário marcado, Juliene conta que entrou em contato com o namorado da jovem, que revelou que ela não chegou na casa dele. Preocupada, a família iniciou as buscas, mas não teve sucesso.
"Não consigo nem comer de tão aflita com a falta de notícias. Meu coração diz que esteja aonde estiver, ela está bem e Deus a está protegendo. Mas sofro em não saber o paradeiro dela", desabafa a mãe.
A família está divulgando o desaparecimento da jovem também nas redes sociais. 

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