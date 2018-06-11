Estudante de Direito desaparece após sair de casa em Jardim da Penha

Servidor e universitário da Ufes Willian Metzker Soares, de 28 anos, sai de casa e desaparece em Vitória Crédito: Reprodução/Facebook Ursula Ebani

O estudante de Direito e servidor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Willian Metzker Soares, de 28 anos, desapareceu após sair de casa de moto na última terça-feira (5), em Jardim da Penha, Vitória. Ele levou apenas uma mochila. De acordo com familiares, ele faz tratamento psiquiátrico.

De acordo com a namorada dele, a universitária Ursula Ebani, de 29 anos, Willian sempre disse que tinha vontade de sair da casa em que mora com os pais. "Ele começou a trabalhar na Ufes em janeiro. Ele havia passado no último concurso. No trabalho, ninguém acreditou quando soube que ele havia sumido, porque disseram que ele estava com o comportamento normal naquele dia", comenta.

De acordo com Ursula, em casa, ninguém tem ideia de onde o universitário pode ter ido. "Os pais não têm nem noção. Uma vez, há cinco anos, quando ele começou o tratamento psiquiátrico, aconteceu um episódio parecido. Mas em aproximadamente três dias ele estava em casa de novo", afirma.

FEZ COMPRAS NO DIA QUE SUMIU

Ursula detalha que no dia em que sumiu, na terça-feira (5), Willian havia se consultado com sua médica, que havia prescrito novas medicações para ele. O universitário chegou em casa se queixando com a mãe sobre os preços dos remédios, alegando que estava sem dinheiro. A mãe o acalmou e saiu para passear com o cachorro. Quando voltou, ele já não estava mais lá. "Rastreamos o cartão de crédito e vimos que ele comprou medicações no dia em que sumiu", afirma.