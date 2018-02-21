Estudante de 15 anos desaparece a caminho da escola em São Mateus

Cecília Kruger desapareceu a caminho da escola em São Mateus Crédito: Arquivo Pessoal

Atualização: às 21h50 desta quarta-feira (21) a família da menina informou que ela foi encontrada pela polícia em Pinheiros e está bem.

A estudante Cecília Kruger Bremikamp saiu cedo de casa, na manhã desta segunda-feira (19), para a escola Conhecer, em São Mateus, e não voltou mais. Cecília, de 15 anos, deixou sua residência, que fica no bairro Sernamby, por volta das 6h20. Ela estava com uniforme e carregava material escolar, segundo seu tio Fabrício Kruger, que informou ainda que a adolescente não entrou na instituição de ensino.

"Ela saiu cedo como sempre faz. A escola fica perto de casa, então ela vai a pé. Mas depois que ela saiu de casa, ninguém mais tem notícias dela. A Cecília não tem celular e a coordenação da escola disse que ela não apareceu lá. Nenhuma amiga dela sabe de nada também. Estamos desesperados", comenta.

Fabrício contou que a sobrinha mora com a mãe e a avó e que ambas não têm condições de falar sobre o assunto. Segundo o tio foi feito um boletim de ocorrência na manhã desta terça-feira (20).