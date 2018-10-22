Esposa pede ajuda para encontrar o marido que sumiu em Cachoeiro

Desde a última sexta-feira (19) amigos e familiares de Leo Diones Gomes da Silva, 28 anos, estão em busca de informações para encontrar o cobrador de ônibus. Ele saiu de casa durante a tarde em direção à empresa onde trabalha em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, mas não foi ao local.
Segundo a esposa, Fabiana Silva, ele saiu de casa, no bairro Jardim Itapemirim, por volta das 13h. Ele afirma que ele saiu com roupa do corpo, celular e documentos no carro da família, um Fiat Uno cinza placas MRE 5962. O carro não foi localizado e o celular dele está desligado.
Ninguém viu ele mesmo. Na sexta falaram que ele estava em um bar em Marataízes. O pai dele esteve lá e confirmou que ele estava com duas pessoas que ninguém sabe quem é. Disse que estava triste, mas nunca que iria sumir, disse a esposa.
A família buscou ajuda da Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. Informações que levem ao cobrador podem ser repassados (28) (28) 99912-7888.