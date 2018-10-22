Esposa pede ajuda para encontrar o marido que sumiu em Cachoeiro

Segundo a esposa, Fabiana Silva, ele saiu de casa, no bairro Jardim Itapemirim, por volta das 13h. Ele afirma que ele saiu com roupa do corpo, celular e documentos no carro da família, um Fiat Uno cinza placas MRE 5962. O carro não foi localizado e o celular dele está desligado.

Ninguém viu ele mesmo. Na sexta falaram que ele estava em um bar em Marataízes. O pai dele esteve lá e confirmou que ele estava com duas pessoas que ninguém sabe quem é. Disse que estava triste, mas nunca que iria sumir, disse a esposa.