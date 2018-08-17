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Viu o Paulo Sérgio?

Esposa pede ajuda para encontrar marido que desapareceu em Colatina

Paulo Sérgio Pereira, 51 anos, está desaparecido desde o dia 28 de julho, quando saiu de casa, no bairro São Pedro

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 17:11
Paulo Sérgio Pereira está desaparecido desde o dia 28 de julho Crédito: Arquivo Pessoal
Familiares de Paulo Sérgio Pereira, de 51 anos, pedem ajuda para encontrá-lo. Ele está desaparecido desde o dia 28 de julho, quando saiu de casa, no bairro São Pedro, em Colatina, e não voltou mais.
De acordo com a esposa, a dona de casa Marlei Braz, de 50 anos, o marido faz tratamento para memória. "Na última vez que o vi, ele me falou que iria ali e voltaria. Ele já tinha o costume de sair, avisar e voltar logo depois. Só que desta vez, saiu com a roupa do corpo, uma bolsa com uma camisa, calça e não retornou mais. Estou muito preocupada, porque ele estava em tratamento para problemas de memória e pode estar perdido", disse.
> Comunidade se reúne para procurar homem desaparecido na Região Serrana
A esposa compareceu à Polícia Civil de Colatina para registrar o desaparecimento. "Já procuramos em vários lugares onde ele poderia estar, mas até agora não temos nenhuma notícia".
Qualquer informação sobre o paradeiro de Paulo Sérgio pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181 ou no número ( 27) 9 9955-8944.

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