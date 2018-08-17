Esposa pede ajuda para encontrar marido que desapareceu em Colatina

Familiares de Paulo Sérgio Pereira, de 51 anos, pedem ajuda para encontrá-lo. Ele estádesde o dia 28 de julho, quando saiu de casa, no bairro São Pedro, em, e não voltou mais.

De acordo com a esposa, a dona de casa Marlei Braz, de 50 anos, o marido faz tratamento para memória. "Na última vez que o vi, ele me falou que iria ali e voltaria. Ele já tinha o costume de sair, avisar e voltar logo depois. Só que desta vez, saiu com a roupa do corpo, uma bolsa com uma camisa, calça e não retornou mais. Estou muito preocupada, porque ele estava em tratamento para problemas de memória e pode estar perdido", disse.