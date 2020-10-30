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Mistério

Esposa busca por pescador desaparecido em Cachoeiro de Itapemirim

O pescador Messias Porto de Souza, de 24 anos, desapareceu na noite da última terça-feira (27). Ele disse que sairia com um amigo e que passaria na casa de sua mãe em Itapemirim, mas ninguém tem notícias do jovem

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 15:51
Messias Porto de Souza, 24 anos, desapareceu na terça-feira (27)
Messias Porto de Souza, 24 anos, desapareceu na terça-feira (27) Crédito: Acervo pessoal
A família de Messias Porto de Souza, de 24 anos, busca desde a última terça-feira (27) por notícias que levem ao paradeiro do pescador. Segundo a esposa dele, Mayara Almeida Juvêncio, o marido saiu de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com um amigo e iria passar na casa da mãe, no município de Itapemirim, Litoral Sul, mas desapareceu antes de chegar ao destino.
Mayara conta que eles moram no bairro Coramara, em Cachoeiro, há cerca de dois meses. Messias saiu de Cachoeiro com um amigo pescador e me disse que antes passaria na casa da mãe, na praia de Itaoca (Itapemirim), para pegar alguns pertences. Lá, ele não passou. A família dele é de lá e estão todos preocupados. Ele saiu com a roupa do corpo, o celular e sem documentos, pois iria voltar, conta a esposa de Messias.
O casal tem uma filha ainda bebê, de dois meses. Mayara revela que estava com uma viagem de trabalho programada para o próximo domingo (1º). Ela conversou com o amigo com quem o marido estaria, mas ele contou que Messias saiu com o irmão dele e disse que também não sabe de seu paradeiro.
Informações sobre o pescador desaparecido podem ser repassadas a família pelo telefone (28) 99951-4516 ou pelo Disque Denuncia 181. O caso foi registrado na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e a informação da Polícia Civil é de que o caso segue sob investigação.

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