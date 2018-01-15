Enxurrada de esgoto invade Praia do Morro e assusta banhistas no ES

Banhistas tiveram que recolher pertences às pressas para não serem atingidos pelo esgoto na Praia do Morro Crédito: Reprodução Internet

Um dos maiores pontos turísticos de Guarapari, a Praia do Morro virou palco de uma cena nada atrativa para os banhistas que curtiam o último sábado (13) no local. Durante um momento da tarde, uma enxurrada de esgoto começou a invadir as areias em direção ao mar, surpreendendo as pessoas, que precisaram tirar os pertences às pressas para não serem atingidos pelo esgoto.

O servidor público Daniel Sena filmou o exato momento em que o esgoto invadiu a praia, na altura da Rua Mônaco. Morador de Vitória, Daniel tem casa em Guarapari e costuma frequentar o local que fica próximo a sua residencia. No entanto, nunca tinha passado por tal situação antes.

"Estávamos na praia, em local que temos costume de ficar por ser em frente a rua da casa que temos em Guarapari, quando o esgoto começou a sair de forma intensa, bem forte mesmo. E todo mundo ficou assustado, foi logo recolhendo as coisas, cadeiras, sacolas. Nunca tinha presenciado algo parecido. A gente via os buracos ali na areia, mas nunca vi sair nada de lá. Realmente um absurdo isso, um cheiro forte, que deixou todo mundo horrorizado", relata.

A enxurrada demorou cerca de cinco minutos, conforme contou o internauta. Logo após o ocorrido, Daniel foi embora da praia.

"Recolhi as coisas e fui embora, não tinha como continuar depois daquela cena. No outro dia passei lá de novo para ver como estava a situação e vi que os buracos em que o esgoto saiu estava tampado com areia. Acredito que para diminuir a vazão e não sair tudo de uma vez como foi.", completa Daniel Sena.

CESAN E PREFEITURAS SEM SOLUÇÃO IMEDIATA

O problema com o esgoto na Praia do Morro, em Guarapari, deve continuar. Isso porque Cesan e prefeituras não preveem solução.

Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) o despejo de esgoto nas praias é causado por residências que ainda não estão devidamente ligadas à rede. A companhia ressaltou que na Praia do Morro há uma cobertura de 100% de rede de coleta e tratamento de esgoto.