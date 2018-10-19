Eletricista desaparece na Serra e filha pede ajuda para encontrá-lo

O eletricista Alex Lyrio dos Santos, de 47 anos, desapareceu após sair de casa no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, no dia 22 de setembro de 2018.
De acordo com a filha Pâmela Teixeira dos Santos, de 25 anos, por volta das 14 horas, o pai teria saído para receber um dinheiro da venda de um carro, no bairro Vila Nova de Colares, no mesmo município, e, desde então, não retornou. Nesta segunda-feira (22) completam 30 dias de sumiço.
As últimas notícias do paradeiro, segundo testemunhas, é que após receber o dinheiro, Alex foi para um bar, onde fez uma ligação para um amigo e, em seguida, saiu em direção ao
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Pâmela disse ainda que o homem recebeu ameaças pouco antes da data do desaparecimento e que o motivo seria dívida.
Quem tiver alguma informação que ajude a família a encontrá-lo, pode entrar em contato pelo telefone (27) 99721-1058.