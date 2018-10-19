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Eletricista desaparece na Serra e filha pede ajuda para encontrá-lo

Alex Lyrio dos Santos, de 47 anos, teria saído de casa no dia 22 de setembro para receber um dinheiro da venda de um carro no bairro Vila Nova de Colares e, desde então, não retornou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 20:08

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 20:08

Alex Lyrio dos Santos, de 47 anos, desapareceu no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, no dia 22 de setembro Crédito: Arquivo Pessoal
O eletricista Alex Lyrio dos Santos, de 47 anos, desapareceu após sair de casa no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, no dia 22 de setembro de 2018.
De acordo com a filha Pâmela Teixeira dos Santos, de 25 anos, por volta das 14 horas, o pai teria saído para receber um dinheiro da venda de um carro, no bairro Vila Nova de Colares, no mesmo município, e, desde então, não retornou. Nesta segunda-feira (22) completam 30 dias de sumiço.
As últimas notícias do paradeiro, segundo testemunhas, é que após receber o dinheiro, Alex foi para um bar, onde fez uma ligação para um amigo e, em seguida, saiu em direção ao
Bairro Laranjeiras
.
Pâmela disse ainda que o homem recebeu ameaças pouco antes da data do desaparecimento e que o motivo seria dívida.
Quem tiver alguma informação que ajude a família a encontrá-lo, pode entrar em contato pelo telefone (27) 99721-1058.
 

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