Dois acidentes com apenas meio quilômetro de distância na BR 101

Dois acidentes, com apenas meio quilômetro de distância um do outro, ocorreram na Rodovia do Contorno, na BR 101, no sentido Sul, na manhã desta terça-feira (09), na altura de um condomínio na região.

De acordo com informações da Eco 101, um motorista teria perdido o controle da carreta que dirigia e acabou subindo no canteiro central, no quilômetro 277 da BR. Meio quilômetro depois, no quilômetro 277,5, outra carreta tombou e saiu da pista.

No segundo acidente, a faixa 2 ficou interditada, com desvio para a faixa 1. Uma equipe da Eco 101 foi até o local para auxiliar no desvio do trânsito. Nenhuma das duas ocorrências deixou vítimas.