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Rodovia do Contorno

Dois acidentes com apenas meio quilômetro de distância na BR 101

Uma carreta subiu no canteiro central e outra tombou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 12:19

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 12:19

Dois acidentes, com apenas meio quilômetro de distância um do outro, ocorreram na Rodovia do Contorno, na BR 101, no sentido Sul, na manhã desta terça-feira (09), na altura de um condomínio na região.
De acordo com informações da Eco 101, um motorista teria perdido o controle da carreta que dirigia e acabou subindo no canteiro central, no quilômetro 277 da BR. Meio quilômetro depois, no quilômetro 277,5, outra carreta tombou e saiu da pista.
No segundo acidente, a faixa 2 ficou interditada, com desvio para a faixa 1. Uma equipe da Eco 101 foi até o local para auxiliar no desvio do trânsito. Nenhuma das duas ocorrências deixou vítimas.
 

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