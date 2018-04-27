Dia vira noite na Grande Vitória e chama atenção de internautas

O dia virou noite na Grande Vitória, na manhã desta sexta-feira (27), deixando os capixabas em alerta. Nuvens carregadas na Grande Vitória chamaram atenção de internautas, que fizeram registros. Chove forte em algumas regiões de Vitória e da Serra.

Por causa da chuva, o trânsito ficou complicado e alguns pontos de alagamentos surgiram. De acordo com as Guardas Municipais de Vila Velha e da Serra, com a chuva, os motoristas diminuem a velocidade, o que gera uma lentidão e grande número de veículos nas pistas.

VITÓRIA

Na Capital, diversos pontos de alagamentos foram formados em algumas ruas do bairro Jardim Camburi, principalmente próximo ao Shopping Norte Sul. Há também registro de alagamento em frente ao antigo terminal de passageiros do aeroporto, na Avenida Fernando Ferrari.

Em relação ao trânsito, na Reta do Aeroporto, há congestionamento nos dois sentidos da avenida. A Guarda Municipal de Vitória informa desconhecer o motivo da intensidade do tráfego. Por causa da chuva e alagamento, a Avenida José Maria Vivácqua Santos segue com o fluxo lento nos dois sentidos.

VILA VELHA

A Guarda Municipal de Vila Velha informou que no momento está chovendo, mas não há registro de alagamentos pelo município. O trânsito está um pouco lento na Terceira Ponte e no acesso, sentido Vitória. Segundo a Guarda, os motoristas diminuem a velocidade devido a chuva.

SERRA

Na Serra, alguns pontos de alagamento foram formados na BR 101. O trânsito flui com lentidão na altura do Viaduto de Carapina e na ES-010. Há também o registro de um acidente por volta de 6h50. Um veículo de passeio e uma motocicleta colidiram no bairro Laranjeiras, na altura do Hospital Metropolitano. O motociclista ficou ferido mas já recebeu atendimento médico.

CARIACICA

A Prefeitura Municipal de Cariacica informou que a chuva fraca, na manhã desta sexta-feira (27), em Cariacica, não chegou a causar transtornos no trânsito. Também não foram registrados alagamentos e desabamentos. A prefeitura ainda disse que, mesmo assim, a Defesa Civil permanece monitorando todo o município.





VÍDEO MOSTRA CHUVA FORTE EM CARAPINA