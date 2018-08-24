Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Corrente do bem: saiba como ajudar família de catadores de São Mateus

Após publicação de imagem no instagram do Gazeta Online que mostra o drama de mãe e filha com uma pequena quantidade de arroz para almoço, internautas mostraram interesse em ajudar

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 19:38
Foto publica no instagram do Gazeta Online sensibilizou internautas que querem ajudar catadores de recicláveis em São Mateus Crédito: Reprodução Instagram
Após publicação da foto feita pelo fotógrafo Marcelo Prest no instagram do Gazeta Online, foto essa que foi vencedora do prêmio nacional da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, muitos internautas demonstraram interesse de ajudar as famílias da associação de catadores de materiais reciclados de São Mateus
A forte imagem de Jocélia dos Santos (33), segurando uma pequena quantidade de arroz referente ao almoço dela e da filha Jaciele, de dois anos, feita pelo fotógrafo do jornal A Gazeta Marcelo Prest, foi publicada em novembro de 2017, na reportagem especial A Vida no Lixo  na qual denunciamos as péssimas condições de trabalho e vida no Espírito Santo.
> Fotógrafo de A Gazeta ganha prêmio nacional de Direitos Humanos
Sensibilizados, vários internautas se dispuseram a ajudar as famílias dos catadores de materiais reciclados, que recebem cerca de R$ 100 a R$ 200 por mês com a atividade. 
@joaorobert: Como posso ajudar? Favor encaminhar as tratativas por e-mail: [email protected]. Obrigado @gazetaonline
@claudia_marriel: Muito triste sabermos que tantas famílias vivem em extrema pobreza enquanto nossos governantes cada vez mais afundados nas lava jato... triste realidade.
@mayconcastelari: Meu Deus, como consigo ajudar?
@ralphpitanga: Gostaria de ajudar como posso encontrá-la
@rosinhaleallima alguma associação em São Mateus que possa da informação de como ajudar essa família?
COMO AJUDAR
A assistente social Vânia Beninca Toscano, que faz parte do Projeto Casa do Caminho, cujo objetivo é auxiliar e acompanhar de perto a pobreza das famílias que vivem em condições precárias no lixão, se disponibilizou para receber as doações - sejam roupas, artigos de higiene pessoal, fraldas e alimentos -, que deverão ser entregues na sede do projeto, na Avenida Dom José Dalvit, número 605, CEP 29.941-670, Santo Antônio, em São Mateus, Espírito Santo.
Caso exista alguma dúvida em relação às doações, o telefone de contato da assistente social é (27) 99869-2570.
Quem mora na Grande Vitória, pode entregar as doações na sede da Rede Gazeta a partir das 8 horas da próxima segunda-feira (27) até as 14 horas do dia 1º de setembro. 
Endereço: Rua Chafic Murad, 902 - Bento Ferreira/Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados