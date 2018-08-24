Corrente do bem: saiba como ajudar família de catadores de São Mateus

Foto publica no instagram do Gazeta Online sensibilizou internautas que querem ajudar catadores de recicláveis em São Mateus Crédito: Reprodução Instagram

publicação da foto feita pelo fotógrafo Marcelo Prest no instagram do Gazeta Online, foto essa que foi vencedora do prêmio nacional da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, muitos internautas demonstraram interesse de ajudar as famílias da associação de catadores de materiais reciclados de São Mateus. Apósfeita pelo fotógrafo Marcelo Prest no instagram do, foto essa que foida Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, muitos internautas demonstraram interesse de ajudar as famílias da associação de catadores de materiais reciclados de

A forte imagem de Jocélia dos Santos (33), segurando uma pequena quantidade de arroz referente ao almoço dela e da filha Jaciele, de dois anos, feita pelo fotógrafo do jornal A Gazeta Marcelo Prest, foi publicada em novembro de 2017, na reportagem especial “A Vida no Lixo” na qual denunciamos as péssimas condições de trabalho e vida no Espírito Santo.

Sensibilizados, vários internautas se dispuseram a ajudar as famílias dos catadores de materiais reciclados, que recebem cerca de R$ 100 a R$ 200 por mês com a atividade.

@joaorobert: Como posso ajudar? Favor encaminhar as tratativas por e-mail: Como posso ajudar? Favor encaminhar as tratativas por e-mail: [email protected] . Obrigado @gazetaonline

@claudia_marriel: Muito triste sabermos que tantas famílias vivem em extrema pobreza enquanto nossos governantes cada vez mais afundados nas lava jato... triste realidade.

@mayconcastelari: Meu Deus, como consigo ajudar?

@ralphpitanga: Gostaria de ajudar como posso encontrá-la

@rosinhaleallima alguma associação em São Mateus que possa da informação de como ajudar essa família?

COMO AJUDAR

A assistente social Vânia Beninca Toscano, que faz parte do Projeto Casa do Caminho, cujo objetivo é auxiliar e acompanhar de perto a pobreza das famílias que vivem em condições precárias no lixão, se disponibilizou para receber as doações - sejam roupas, artigos de higiene pessoal, fraldas e alimentos -, que deverão ser entregues na sede do projeto, na Avenida Dom José Dalvit, número 605, CEP 29.941-670, Santo Antônio, em São Mateus, Espírito Santo.

Caso exista alguma dúvida em relação às doações, o telefone de contato da assistente social é (27) 99869-2570.

Quem mora na Grande Vitória, pode entregar as doações na sede da Rede Gazeta a partir das 8 horas da próxima segunda-feira (27) até as 14 horas do dia 1º de setembro.