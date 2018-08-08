Comunidade se reúne para procurar homem desaparecido na região Serrana

Adriano tem problemas psicológicos, segundo familiares Crédito: Reprodução - Facebook

Uma comunidade se reúne todos os dias para procurar um homem de 42 anos que está desaparecido há uma semana na localidade de Mata Fria, interior de Conceição do Castelo, na Região Sul Serrana. Adriano Fazolo Monteverde mora com o pai, mas saiu para jantar na casa de um tio e não voltou para casa.

A dona de casa Tatiana Pagio, de 21 anos, prima de Adriano, contou que ele possui problemas psicológicos. Desde que ele saiu da casa do tio, não foi visto por mais ninguém. Ele estava na casa do tio dele, próximo da casa dele. Ele jantou e disse que iria embora, mas não aparaceu em casa e ninguém viu ele mais, contou.

Tatiana ainda contou que a comunidade de Mata Fria se reúne quase todos os dias para procurar Adriano. Ele tem o costume de sair a andar na lavoura, mas sempre voltava para casa. O Corpo de Bombeiros vai hoje (08) ajudar nas buscas, disse.

A família registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. Quem souber qualquer notícia sobre o paradeiro de Adriano pode ligar para o Disque Denúncia 181 ou para o número (28) 99934 0099.