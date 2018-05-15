Comerciante desaparece em Cariacica e família pede ajuda

Geraldo Ferreira Ribeiro, de 58 anos, sofre de transtorno bipolar Crédito: Arquivo Pessoal

Atualização: Geraldo foi encontrado na noite desta terça-feira (15), em Vila Velha. Segundo a família, ele passa bem.

O comerciante Geraldo Ferreira Ribeiro, de 58 anos, desapareceu após sair de casa, no bairro Maracanã, em Cariacica, na tarde de segunda-feira (14). Segundo a esposa, Cleide de Souza Araújo Ribeiro, o marido sofre com transtorno bipolar e faz tratamento. A família acredita que ele tenha surtado.





Ao Gazeta Online, Cleide contou que saiu de casa no início da tarde, por volta 12h, para ir a Vila Velha. Às 17 horas, ela ligou para o comerciante para avisar que estava voltando pra casa. "Quando cheguei estava tudo escuro, a casa toda aberta, entrei e não tinha ninguém. Liguei para o celular dele três vezes, chamava e ninguém atendia, até que depois não chamava mais, só dava desligado", explicou.

Segundo a família, não é a primeira vez que ele desaparece. Em março deste ano, Geraldo saiu de casa e foi para Guarapari de bicicleta. "Trouxemos ele de volta e teve que ser medicado. No outro dia, a gente ia interná-lo, mas acabou desaparecendo de novo. Ele conseguiu sair sem a gente ver. Acabamos achando ele na rodoviária".

No início da madrugada desta terça-feira (15), Cleide registrou um boletim de ocorrência 4º Delegacia Regional de Cariacica e na Delegacia de Pessoas Desaparecidas de Vitória.

Geraldo, que tem 1,68 metro, saiu de casa usando uma camisa preta, tênis vermelho e uma calça jeans escura. Qualquer informação sobre o paradeiro do comerciante pode entrar em contato nos números (27) 99871-0704 ou (27) 99768-8708.

Cleide, esposa de Geraldo, pede ajuda para encontra-lo Crédito: Arquivo Pessoal