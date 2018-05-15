Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Maracanã

Comerciante desaparece em Cariacica e família pede ajuda

Geraldo Ferreira Ribeiro, que mora no bairro Maracanã, em Cariacica, sofre de transtorno bipolar. A família acredita que ele tenha surtado

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 20:03
Geraldo Ferreira Ribeiro, de 58 anos, sofre de transtorno bipolar Crédito: Arquivo Pessoal
Atualização: Geraldo foi encontrado na noite desta terça-feira (15), em Vila Velha. Segundo a família, ele passa bem.
O comerciante Geraldo Ferreira Ribeiro, de 58 anos, desapareceu após sair de casa, no bairro Maracanã, em Cariacica, na tarde de segunda-feira (14). Segundo a esposa, Cleide de Souza Araújo Ribeiro, o marido sofre com transtorno bipolar e faz tratamento. A família acredita que ele tenha surtado.
 
Ao Gazeta Online, Cleide contou que saiu de casa no início da tarde, por volta 12h, para ir a Vila Velha. Às 17 horas, ela ligou para o comerciante para avisar que estava voltando pra casa. "Quando cheguei estava tudo escuro, a casa toda aberta, entrei e não tinha ninguém. Liguei para o celular dele três vezes, chamava e ninguém atendia, até que depois não chamava mais, só dava desligado", explicou.
> Estudante sai para ir a escola em Vitória e não volta mais para casa
Segundo a família, não é a primeira vez que ele desaparece. Em março deste ano, Geraldo saiu de casa e foi para Guarapari de bicicleta. "Trouxemos ele de volta e teve que ser medicado. No outro dia, a gente ia interná-lo, mas acabou desaparecendo de novo. Ele conseguiu sair sem a gente ver. Acabamos achando ele na rodoviária".
No início da madrugada desta terça-feira (15), Cleide registrou um boletim de ocorrência 4º Delegacia Regional de Cariacica e na Delegacia de Pessoas Desaparecidas de Vitória.
> Homem desaparece e preocupa família em Rio Novo do Sul
Geraldo, que tem 1,68 metro, saiu de casa usando uma camisa preta, tênis vermelho e uma calça jeans escura. Qualquer informação sobre o paradeiro do comerciante pode entrar em contato nos números (27) 99871-0704 ou (27) 99768-8708.
Cleide, esposa de Geraldo, pede ajuda para encontra-lo Crédito: Arquivo Pessoal
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados