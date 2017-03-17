Comerciante desaparece após evento em Vila Velha

ATUALIZAÇÃO: Fábio foi encontrado no dia 17/03
O comerciante Fábio Bianchi, 43 anos, está desaparecido desde a noite desta quarta-feira (15). A família sofre com a falta de notícias do comerciante, que foi visto pela última vez no bairro Soteco, em Vila Velha.
A comerciante Roseane Pereira da Silva, companheira de Fábio, conta que ele saiu de casa para ir a um evento de uma torcida organizada de futebol. Desde então, o comerciante não atende aos telefonemas e nem deu notícias.
"Ele é diretor de torcida organizada. Fizeram um evento nesta quarta. Ele levou uns músicos ao evento, quando terminou, ele até os levou em casa. Depois disso, ninguém teve notícias dele. O veículo do Fábio foi encontrado no bairro Garoto, em Vila Velha", relata Roseane.
A família já fez buscas, mas até o momento não teve notícias do comerciante. Roseane disse ainda que está com Fábio há 5 anos e que ele nunca ficou tanto tempo sem dar notícias.