Comerciante desaparece após evento em Vila Velha

ATUALIZAÇÃO: Fábio foi encontrado no dia 17/03

O comerciante Fábio Bianchi, 43 anos, está desaparecido desde a noite desta quarta-feira (15). A família sofre com a falta de notícias do comerciante, que foi visto pela última vez no bairro Soteco, em Vila Velha.

A comerciante Roseane Pereira da Silva, companheira de Fábio, conta que ele saiu de casa para ir a um evento de uma torcida organizada de futebol. Desde então, o comerciante não atende aos telefonemas e nem deu notícias.

"Ele é diretor de torcida organizada. Fizeram um evento nesta quarta. Ele levou uns músicos ao evento, quando terminou, ele até os levou em casa. Depois disso, ninguém teve notícias dele. O veículo do Fábio foi encontrado no bairro Garoto, em Vila Velha", relata Roseane.