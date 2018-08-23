Com tintas, pincéis e quadros, menino capixaba mudou a própria vida

Davi Scárdua mostra quadro do Convento da Penha que fez para a avó Crédito: Fernando Madeira

Apesar de vir de uma família de artistas, músicos e pessoas envolvidas com temas relacionados à cultura, foi por indicação do seu neuropediatra que o estudante Davi Scárdua, de 12 anos, iniciou-se na pintura. O doutor Thiago Gusmão sugeriu que Davi canalizasse o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) que ele sofria nas pinceladas e o resultado apareceu nas belas obras de arte e na mudança de comportamento.

Quem é prova disso é a mãe do Davi, a musicista Roberta Scárdua, que também, por 20 anos, frequentou ateliês de pintura e hoje vê o talento do filho ser reconhecido nos quadros. Nesta sexta-feira (24), algumas obras de Davi serão expostas no Circuito de Artes do ES.

"Meu filho começou a pintar aos oito anos e hoje deve ter uns 80 quadros. Estou até aumentando um espaço na casa para colocar as obras dele, porque é muito quadro", comenta Roberta. "A pintura ajudou muito na concentração dele. Antes era difícil ele ficar parado num lugar só, concentrar-se em alguma coisa. Agora dá para ver mudanças significativas no comportamento do meu filho", conta.

Davi tem que conciliar a escola, os estudos, os exercícios físicos e a pintura. Toda quarta-feira ele passa a tarde no ateliê. Em entrevista, o estudante disse que prefere temas como natureza, mas antes de responder a pergunta pelas preferências ele foi logo apontando de onde vem o talento para as artes.

"A mamãe também pintava, ela falou?", questionou ele antes de revelar suas preferências. "Eu gosto de pintar paisagens, mar, peixes e ondas". Apesar de ter esse dom, Davi não pretende viver de pintura. Ele já sabe o que vai ser quando crescer. "Eu quero ser paleontólogo. É meu sonho desde quando eu era bem pequeno", conclui o garoto.

Alguns quadros Davi dá de presente para amigos e parentes, como quando fez o Convento da Penha, para doar à avó. Outros são feitos por encomenda, como conta a mãe.

CIRCUITO

O Circuito ArtES, que será realizado de quinta-feira (23) a domingo (26) foi criado para integrar ateliês, home offices, galerias, museus e espaços públicos, promovendo uma interação maior entre o artista e o público consumidor de seu trabalho. O objetivo principal é contribuir na divulgação da produção artística local e no fortalecimento de uma cidadania cultural.

O formato é de mapeamento digital dos ateliês, home office, galerias e escritórios de arte, com ações abertas ao público durante três dias que se encontram localizados nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari. Dentre os objetivos que animam este projeto, destaca-se a procura de promover o surgimento de práticas alternativas dentro do mundo da arte e da cultura dos artistas locais, tanto na produção de ideias e obras quanto em seus modos de exibição, circulação e consumo, criando uma interação maior entre o artista e o público, através da informação.

A quarta edição do evento funcionará em formato de festival, os espaços participantes ficarão abertos em um horário específico e farão parte de um roteiro criado pela produção.

Exposição do Davi Scárdua

Ateliê: Bianca Romano

Endereço: Rua Antônio Honório, 80, Bento Ferreira, em Vitória