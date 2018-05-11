Com drone, imagens da Cachoeira da Fumaça impressionam pela grandeza

Capixaba, que atualmente reside no Rio de Janeiro, o empresário do ramo de eventos, Alexandre Sessa, gravou no início deste mês de maio imagens de drone que conseguem mensurar a dimensão da cachoeira. E o resultado gerou muita admiração e curiosidade de conterrâneos e pessoas de fora do Estado também.

"Sou de Alegre e a Cachoeira da Fumaça é um local que sempre achei muito bonito, mas eu tinha a vontade de mostrá-la de uma forma melhor do que apenas em fotos. E o drone consegue faze isso bem. Quando mostrei para amigos aqui do Rio de Janeiro eles gostaram muito. E muitos capixabas não conhecem o local, é uma oportunidade para verem quanto é bacana. Minha intenção é voltar lá para fazer outro vídeo, porque este fiz já eram quase cinco da tarde. Quero ir mais cedo para pegar imagens ainda mais legais", conta Alexandre.