Com drone, imagens da Cachoeira da Fumaça impressionam pela grandeza

Com imponentes 140 metros de queda d'água, a Cachoeira da Fumaça é uma das belezas naturais mais exuberantes do Espírito Santo. Ela fica localizada no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, em Alegre, no Sul do Estado.
Capixaba, que atualmente reside no Rio de Janeiro, o empresário do ramo de eventos, Alexandre Sessa, gravou no início deste mês de maio imagens de drone que conseguem mensurar a dimensão da cachoeira. E o resultado gerou muita admiração e curiosidade de conterrâneos e pessoas de fora do Estado também.
"Sou de Alegre e a Cachoeira da Fumaça é um local que sempre achei muito bonito, mas eu tinha a vontade de mostrá-la de uma forma melhor do que apenas em fotos. E o drone consegue faze isso bem. Quando mostrei para amigos aqui do Rio de Janeiro eles gostaram muito. E muitos capixabas não conhecem o local, é uma oportunidade para verem quanto é bacana. Minha intenção é voltar lá para fazer outro vídeo, porque este fiz já eram quase cinco da tarde. Quero ir mais cedo para pegar imagens ainda mais legais", conta Alexandre.
Veja Vídeo: