Com depressão, homem desaparece em Ponta da Fruta e preocupa família

Ewerton Nascimento Feu está desaparecido desde o dia 2 de março Crédito: Reprodução/Internet

Familiares e amigos de Ewerton Nascimento Feu, morador do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, estão à procura dele. O homem não é visto desde o último dia 2 de março, e segundo a mãe dele, Virginia Ferreira do Nascimento, Ewerton sofre de depressão profunda e faz uso de remédios controlados.

Ewerton Nascimento Feu foi visto pela última vez em Ponta da Fruta. Depois de fazer uma consulta psicológica, algo que se tornou rotina na vida do homem que está desempregado - ele faz tratamento há quatro anos. Contudo, em um momento de alucinação, colocou algumas peças de roupa na mochila e disse para um dos irmãos que estava indo viajar para Rondônia.

"Ele sempre fala coisas sem sentido, porém, como são situações que acontecem sempre, a gente não deu muita importância. Saiu dizendo que iria para Rondônia. Não ligamos, pois ele não trabalha, não tem dinheiro para viajar. Ele faz tratamento com remédios fortes já faz quatro anos por ter terminado um relacionamento com uma mulher, com quem ficou casado por mais de nove anos. Depois do término do casamento ele nunca mais foi o mesmo. Entrou em depressão profunda", explicou a mãe.

Virginia Ferreira conta que já procurou pelo filho em delegacias, hospitais, na casa de amigos e não o encontrou. A idosa de 76 anos conta que tem buscado informações sobre o paradeiro de Ewerton com a ajuda de amigos e de outros quatro filhos - Ewerton é o caçula e morava com a mãe. Virginia já registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

"Nós não temos notícias faz bastante tempo e não sei o que pode ter acontecido com ele. Estamos desesperados. Se alguém souber qualquer informação sobre meu filho, nos informe, nós queremos saber se ele está bem", pediu a mãe.