Casal capixaba faz sucesso na internet com fotos de viagens no ES

Iriri, no Espírito Santo Crédito: Reprodução Instagram

Belezas são o que não faltam no território do Espírito Santo. Mas fato É que nem todo mundo sabe disso. Por isso, para tentar fazer com que as riquezas capixabas sejam mais conhecidas e divulgadas para dentro e fora do Estado, o casal Louise Piperes e Antônio Amarim criaram uma página no Instagram chamada Partiu A2, onde eles postam suas viagens com fotos de localidades bem interessantes de serem visitadas.

A ideia surgiu há cerca de dois anos, mas foi no final do ano passado que as postagens começaram ser mais assíduas e gerar maior engajamento com os seguidores do perfil. A nutricionista Louise conta o que os motivou a buscar maior popularização de pontos turísticos capixabas.

"A gente sempre gostou de viajar e fazer fotos diferentes, em meio as paisagens. E no início, notamos que quando fazíamos uma postagem de um local fora do Estado, tínhamos mais curtidas e engajamento do que quado a gente postava algo do Espírito Santo. E isso nos motivou a mostrar mais as belezas naturais daqui, para que as pessoas de fora pudessem conhecer e se interessar. E que os próprios capixabas, que muitas vezes também não sabem desses locais que eles têm aqui tão perto, pudessem valorizar esses lugares", explica.

Louise e seu marido, que é funcionário público, são de Mimoso do Sul. Eles costumam mostrar as belezas naturais da cidade. Mas a ideia é que o Espírito Santo por completo possa se tornar mais conhecido e, principalmente, explorado.