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Casal capixaba faz sucesso na internet com fotos de viagens no ES

Tem até capixaba que se impressiona por não conhecer certas belezas naturais características do Espírito Santo

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 17:52
Iriri, no Espírito Santo Crédito: Reprodução Instagram
Belezas são o que não faltam no território do Espírito Santo. Mas fato É que nem todo mundo sabe disso. Por isso, para tentar fazer com que as riquezas capixabas sejam mais conhecidas e divulgadas para dentro e fora do Estado, o casal Louise Piperes e Antônio Amarim criaram uma página no Instagram chamada Partiu A2, onde eles postam suas viagens com fotos de localidades bem interessantes de serem visitadas. 
A ideia surgiu há cerca de dois anos, mas foi no final do ano passado que as postagens começaram ser mais assíduas e gerar maior engajamento com os seguidores do perfil. A nutricionista Louise conta o que os motivou a buscar maior popularização de pontos turísticos capixabas. 
"A gente sempre gostou de viajar e fazer fotos diferentes, em meio as paisagens. E no início, notamos que quando fazíamos uma postagem de um local fora do Estado, tínhamos mais curtidas e engajamento do que quado a gente postava algo do Espírito Santo. E isso nos motivou a mostrar mais as belezas naturais daqui, para que as pessoas de fora pudessem conhecer e se interessar. E que os próprios capixabas, que muitas vezes também não sabem desses locais que eles têm aqui tão perto, pudessem valorizar esses lugares", explica.
Louise e seu marido, que é funcionário público, são de Mimoso do Sul. Eles costumam mostrar as belezas naturais da cidade. Mas a ideia é que o Espírito Santo por completo possa se tornar mais conhecido e, principalmente, explorado.
"Nossos pontos turísticos no Estado são lindos e muito acessíveis, até mesmo pelo fato de não serem tão conhecido, não é caro você visitar o Caparaó, por exemplo. E acredito que essa facilidade pode atrair as pessoas, por isso a gente gosta sempre de mostrar o quão bonito é o Espírito Santo. Muita gente comenta ou manda mensagens nas fotos, perguntando onde fica o local, muitos nem acreditam que é no Espírito Santo. E a gente quer que cada vez mais mais gente venha conhecer e divulgar", acrescenta. 

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