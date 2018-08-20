Capixabas roqueiros se casam em cerimônia 'diferentona' em Vila Velha

Capixabas se casam em cerimônia bem diferenciada em Vila Velha Crédito: Bruno Roas

Um casamento bem diferente das cerimônias tradicionais aconteceu neste sábado (18) em Vila Velha. Ao invés da entrada com o pai, a noiva chegou de moto. O vestido era curto e com acessórios em preto. A marcha nupcial foi interrompida para dar lugar a um metal. O buffet foi distribuído em barraquinhas de comida e bebida. Os padrinhos e pajens também entraram no clima, acompanhados, claro, do noivo. O enlace matrimonial da publicitária Ilana Bernardina Nepoli e do pintor Arilson Poleto teve todos esses detalhes, regado com muito afeto e imerso no Rock 'N Roll.

Ilana, 31, e Arilson, 37, se conhecem desde a adolescência e convivem no meio do rock e do motor clube há bastante tempo. E foi por isso que decidiram fazer da cerimônia uma verdadeiro "motor fest", com tudo que a festa de motoqueiros roqueiros requer.

"Eu sempre gostei de coisas diferentes, nunca fui de seguir padrões. Quando vou comprar uma roupa e a vendedora fala 'essa está bombando' eu fujo daquilo. Quando a gente decidiu casar, já pensamos em fazer algo que tinha nossa cara. Juntamos o rock com o motor club e fizemos nosso casamento nos moldes de um motor fest mesmo. Teve barraquinhas de comida, rock da pesada e muita bebida", conta Ilana, que é natural de Colatina.

A publicitária também não quis decoração, nem mesmo o tradicional bolo exposto em cima da mesa. Ela preferiu fazer bolo de pote como lembrança para os convidados levarem para casa. Os padrinhos e pajens entraram na vibe do casal e não decepcionaram.

"A grande maioria dos nossos padrinhos são amigos nossos que frequentam esse tipo de festa. E os filhos deles é que foram nossos pajens, assim, todo mundo está inserido no meio do rock. Quem não curte esse nosso estilo de vida e musical não deixou de aproveitar a festa. Só ouvimos elogios dos nossos convidados. Mesmo das pessoas mais velhas", comenta a colatinense.

Hoje o casal mora em Vila Velha e o casamento foi realizado na Ponta da Fruta. Eles ainda não viajaram para celebrar a lua de mel. Ilana disse que ainda vão decidir para onde vão viajar.

"INÉDITO"

Há sete anos, Michelle Gusmão trabalha como cerimonialista de casamentos. No entanto, mesmo tendo realizado diversas uniões, ela garantiu que nunca fez um casamento com tanta originalidade.

"Já participei de casamentos diferentes, mas igual a esse não. Foi um desafio para acharmos um buffet que topasse fazer esse tipo de serviço e também alguém que fizesse o vestido da Ilana que foi bem diferente do tradicional. Tive que convencê-la a não casar toda de preto. Mas foi muito legal o casamento deles. Ela chegando de moto, teve fogos, os padrinhos e pajens cantando músicas de rock 'n roll. Os convidados se divertiram demais e eles saíram muito satisfeitos", comenta Michele.