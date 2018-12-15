Capixaba vende laços de cabelo para custear tratamento de câncer no ES

Beatriz Stange começou a fazer laços após descobrir câncer Crédito: Arquivo Pessoal

Como forma de solidariedade com a cabeleireira Beatriz Stange, os moradores de Santa Maria de Jetibá têm se mobilizado para ajudá-la a custear o tratamento de um câncer maligno no olho. A cabeleireira está produzindo e vendendo laços de cabelo.

Em entrevista à TV Gazeta, Beatriz contou que foi diagnosticada com Melanoma da Íris. É um câncer maligno, muito raro e muito agressivo também, explicou. A mãe da cabeleireira morreu por causa de um melanoma na pele, por isso a notícia do câncer no olho foi ainda mais devastadora.

No tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a única opção seria retirar o olho. Na rede particular, o tratamento menos agressivo custa cerca de R$ 70 mil. Para custear o valor, ela começou a fazer laços para vender.

Eu achava que eu ia ter que vender a minha casa, achei que eu ia ter que vender tudo que eu tinha pra poder salvar a minha vida. Foi aí que eu pensei: 'ah, eu vou fazer alguma coisa, porque eu sou muito criativa, contou.

Não demorou para que a história da Beatriz se espalhasse e comovesse muita gente. A cidade inteira está mobilizada para vender os lacinhos do bem.

A comerciante Lyandra Jacoob Cardoso, que é amiga da Beatriz, quando soube o que estava acontecendo, se ofereceu para vender os laços na loja. A gente ficou muito feliz também em ver ela reagindo da maneira como ela reagiu, em relação aos laços, em fazer os laços. A gente tentou procurar uma forma de poder ajudá-la, contou.

Já a comerciante Carolina Falqueto nem conhece a cabeleireira, mas se comoveu com a história e também passou a vender os laços. Eu soube da história dela através das redes sociais, passei a seguir, mandei uma mensagem por direct, pedindo se eu podia contribuir vendendo os laços e ela autorizou. Já são cinco remessas de laços que chegam na loja, a gente não dá conta de vender, porque no mesmo dia que chega já acaba, diz.

Até em supermercado, onde nem vende esse tipo de produto, tem uma cestinha com os laços do bem. Em duas semanas, Beatriz já vendeu dois mil laços. Ela recebe encomenda o tempo todo, até de Brasília, Minas Gerias e Rio de Janeiro.

Os laços que estão me curando. Porque, quando eu estou ali, eu esqueço. Todo mundo me vê rindo, brincando. Eu consigo esquecer a doença. Minha família já foi afetada por ela. Eu já perdi minha mãe por conta dessa doença. E a gente não vai perder de novo não, finalizou.

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