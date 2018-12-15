Capixaba vende laços de cabelo para custear tratamento de câncer no ES

Como forma de solidariedade com a cabeleireira Beatriz Stange, os moradores de Santa Maria de Jetibá têm se mobilizado para ajudá-la a custear o tratamento de um câncer maligno no olho. A cabeleireira está produzindo e vendendo laços de cabelo.
Em entrevista à TV Gazeta, Beatriz contou que foi diagnosticada com Melanoma da Íris. É um câncer maligno, muito raro e muito agressivo também, explicou. A mãe da cabeleireira morreu por causa de um melanoma na pele, por isso a notícia do câncer no olho foi ainda mais devastadora.
No tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a única opção seria retirar o olho. Na rede particular, o tratamento menos agressivo custa cerca de R$ 70 mil. Para custear o valor, ela começou a fazer laços para vender.
Eu achava que eu ia ter que vender a minha casa, achei que eu ia ter que vender tudo que eu tinha pra poder salvar a minha vida. Foi aí que eu pensei: 'ah, eu vou fazer alguma coisa, porque eu sou muito criativa, contou.
Não demorou para que a história da Beatriz se espalhasse e comovesse muita gente. A cidade inteira está mobilizada para vender os lacinhos do bem.
A comerciante Lyandra Jacoob Cardoso, que é amiga da Beatriz, quando soube o que estava acontecendo, se ofereceu para vender os laços na loja. A gente ficou muito feliz também em ver ela reagindo da maneira como ela reagiu, em relação aos laços, em fazer os laços. A gente tentou procurar uma forma de poder ajudá-la, contou.
Já a comerciante Carolina Falqueto nem conhece a cabeleireira, mas se comoveu com a história e também passou a vender os laços. Eu soube da história dela através das redes sociais, passei a seguir, mandei uma mensagem por direct, pedindo se eu podia contribuir vendendo os laços e ela autorizou. Já são cinco remessas de laços que chegam na loja, a gente não dá conta de vender, porque no mesmo dia que chega já acaba, diz.
Até em supermercado, onde nem vende esse tipo de produto, tem uma cestinha com os laços do bem. Em duas semanas, Beatriz já vendeu dois mil laços. Ela recebe encomenda o tempo todo, até de Brasília, Minas Gerias e Rio de Janeiro.
Os laços que estão me curando. Porque, quando eu estou ali, eu esqueço. Todo mundo me vê rindo, brincando. Eu consigo esquecer a doença. Minha família já foi afetada por ela. Eu já perdi minha mãe por conta dessa doença. E a gente não vai perder de novo não, finalizou.
COMO ADQUIRIR?
Ao Gazeta Online, Beatriz explicou que, para adquirir os laços, o interessado pode entrar em contato por meio do número (27) 99606-8776 ou através do Instagram. Os laços custam de R$5 a R$ 10.