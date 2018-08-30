Capixaba que descobriu câncer durante gravidez dá à luz em Vila Velha

Lylian Paixão foi diagnosticada com um câncer no cérebro, mas não desistiu do sonho de ser mãe Crédito: Arquivo Pessoal

capixaba quase foi interrompido após uma descoberta de um câncer no cérebro. Com dois meses de gestação, a jovem Lylian da Cruz Paixão, de 20 anos, foi diagnosticada com um tumor neurocitoma na cabeça e teve que passar por uma cirurgia de emergência em um hospital de Vila Velha. Após o procedimento, a jovem recebeu a notícia de que teria que abortar, mas o desejo e a esperança de dar continuidade à gestação falou mais alto. O sonho de ser mãe de umaquase foi interrompido após uma descoberta de um câncer no cérebro. Com dois meses de gestação, a jovem Lylian da Cruz Paixão, de 20 anos, foi diagnosticada com um tumor neurocitoma na cabeça e teve que passar por uma cirurgia de emergência em um hospital de. Após o procedimento, a jovem recebeu a notícia de que teria que abortar, mas o desejo e a esperança de dar continuidade à gestação falou mais alto.

Em entrevista ao Gazeta Online, Lylian contou que descobriu a gravidez em novembro do ano passado. "Foi uma mistura de sentimentos, uma felicidade que não cabia em mim, quando vi aqueles dois pauzinhos no exame de farmácia", contou. Em janeiro deste ano, Lylian teve que ficar em repouso absoluto pois ela foi diagnosticada com placenta prévia. "Quando tinha dois meses e pouquinho, ele constatou que eu estava com placenta prévia e, que se eu não fizesse o repouso absoluto, corria o risco de eu ter um aborto espontâneo".

Após a notícia da gravidez, que iria transformar e trazer alegria pra vida de Lylian, veio a tristeza. A capixaba foi diagnosticada com câncer. Ela contou que estava em casa, quando sentiu uma forte dor de cabeça. Assustada, entrou em contato com o marido e com o pai. Ela foi encontrada por eles desmaiada em um sofá.

A jovem foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Luís, em Vila Velha. "Eu fiquei cerca de oito horas desacordada. Depois fui transferida para o Hospital Vila Velha. Lá eu fiz tomografia e foi constatado o câncer", disse à reportagem.

No hospital, ela passou por uma cirurgia e teve que tomar medicações que poderia fazê-la perder o bebê. "Tomei morfina, entre outros remédios que eram abortivos. E para a surpresa dos médicos, fiz uma ultrassom e lá estava meu bebê, para honra e glória ao Senhor".

Quinze dias após o procedimento cirúrgico para a retirada do câncer no cérebro, Lylian recebeu a notícia que poderia acabar com o desejo de ser mãe. O médico tinha informado que ela estava com tumor gestacional e precisava realizar uma nova cirurgia. Segundo ela, foi sugerido ainda que ela tinha que abortar. "Ia acabar com meu sonho de ser mãe e do meu marido também. Tinha duas semanas que ela começou a mexer na minha barriga. Na hora eu só chorei, não sabia fazer outra coisa a não ser chorar".

Na esperança de reverter a situação, Lylian chegou a procurar outro médico oncologista. Ela fez novos exames, onde foi constatado que ela não estava com o tumor do tipo gestacional. "Não era um tumor gestacional. Só que, como eu estava grávida, os hormônios aumentaram muito, o que estava alimentando o tumor", relatou no Facebook.

Apesar da sugestão de aborto para tratar o câncer, a capixaba decidiu que daria continuidade à gravidez, mesmo com todos os riscos. "Depois que eu fiz o exame, eu fui para o cinema pra tentar distrair a cabeça. Depois que acabou o filme, eu chamei o meu esposo e minha cunhada e disse que não iria abortar a minha filha". A pequena Victória veio ao mundo com saúde, no dia 23 de julho deste ano. A cesária foi realizada pelo obstetra Dr. Rafael Ângelo Avance Baggieri , que acompanhou toda a gestação da jovem.

Lylian ainda está com uma parte do tumor no cérebro. Ela deve passar por exames para realizar uma nova cirurgia. "O médico neuro que está me acompanhando disse que o tumor só desenvolveu rápido por conta da gravidez, que ele não é um tumor de rápida evolução. Semana que vem eu volto a fazer acompanhamento e, se Deus quiser, não vai ter nada aqui mais. Eu creio que Ele fez o milagre. E também se tiver que passar pela cirurgia, eu vou fazer e voltar para casa para cuidar da minha filha e vê-la crescer na presença de Deus e me dando muito orgulho", finalizou.

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