Capixaba pede ajuda para apresentar TCC em congresso em Portugal

Desempregada, Thelma está realizando umae vendendo rifas para arrecadar o dinheiro. Para ela, é um sonho que está perto de ser concretizado. "Eu estou muito feliz. Eu sou mulher, mãe solo, consegui concluir o curso com muita dificuldade, porque meu pai é vendedor de picolé e minha mãe é agente comunitária de saúde. Tudo foi difícil porque eu não contava com ajuda da minha família, muito pelo contrário, eu que tinha que ajudar com os gastos. Esse reconhecimento é muito bacana".