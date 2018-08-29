Capixaba pede ajuda para apresentar TCC em congresso em Portugal

Com muito esforço, dificuldade e dedicação, a capixaba Thelma Barcellos Bernardes, de 38 anos, conseguiu concluir a segunda faculdade. Ela, que já é formada em Comunicação Social, finalizou o curso de Direito. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que abordou o assunto sobre violência obstétrica, foi aprovado para ser apresentado no III Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, no dias 15 a 17 de outubro deste ano, em Portugal. Para realizar o sonho de dar mais um passo na vida acadêmica, Thelma está realizando uma vaquinha online para arrecadar dinheiro da passagem e hospedagem.
Em entrevista ao Gazeta Online, Thelma contou que concluiu o curso de Direito neste mês. "Eles gostaram, elogiaram o meu tema, o meu trabalho, a forma como estava escrito. Os professores acharam bem bacana", disse. Após a apresentação na instituição de ensino, ela cadastrou o TCC no site do congresso e recebeu a notícia que tinha sido aprovada.
"Abri meu e-mail e vi que tinha sido selecionada. Minha vontade era de gritar, de pular. Só não fiz isso porque estava na rua", lembra.
Desempregada, Thelma está realizando uma vaquinha e vendendo rifas para arrecadar o dinheiro. Para ela, é um sonho que está perto de ser concretizado. "Eu estou muito feliz. Eu sou mulher, mãe solo, consegui concluir o curso com muita dificuldade, porque meu pai é vendedor de picolé e minha mãe é agente comunitária de saúde. Tudo foi difícil porque eu não contava com ajuda da minha família, muito pelo contrário, eu que tinha que ajudar com os gastos. Esse reconhecimento é muito bacana".
Ela que já é mãe, contou à reportagem que sofreu violência obstétrica, por isso a escolha do tema. Thelma disse que chegou a participar de grupos de apoio para superar o trauma. "Eu conheço muito gente que já passou por isso, inclusive eu passei por isso. Eu sofri de uma forma muito sutil, mas infelizmente aconteceu", finalizou.
AJUDA
Para ajudar Thelma a apresentar o trabalho "Violência Obstétrica: Marcas (In)visíveis", em Portugal, a contribuição pode ser feita no site 'Vakinha' ou através de depósito na conta abaixo:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 1808-3
Conta Corrente: 13.888-6
Titular: Thelma Barcellos Bernardes