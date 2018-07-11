Capixaba conhece holandês em Vitória e viaja pelo mundo de veleiro

A capixaba Katharina Godinho está se aventurando pelo mundo de veleiro, junto com o namorado holândes, Kess Crédito: Arquivo Pessoal

Conhecer um grande amor, viajar pelo mundo e conhecer lugares incríveis. Parece até história de filme romântico, mas é a realidade da capixaba Katharina Godinho, de 28 anos, que conheceu o namorado holandês Kess Zon, de 26 anos, em Vitória. O casal largou tudo para se aventurar pelos mares, com a primeira parada na África do Sul.

Em entrevista ao Gazeta Online, a jovem contou que o namorado saiu de veleiro da Holanda, com destino a Vitória. Durante a estadia do holandês em terras capixabas, a jovem o conheceu em uma exposição de artes na Capital. "Nos apaixonamos. Eu já estava aceitando o fato que ele teria que continuar sua viagem, já que ele tinha vindo da Holanda até Vitoria. Então, um belo dia, ele me convidou para namorar e me juntar a ele e ao Erwin (amigo dele), nessa aventura cruzando os setes mares", contou.

A capixaba disse que saiu do Centro Náutico Capixaba, que fica na Curva da Jurema, em Vitória, no dia 4 de abril deste ano. Ela passou cerca de 31 dias no Oceano Atlântico para chegar ao continente africano. "Ficamos os primeiros cinco dias praticamente parados por causa do vento. Mas logo em seguida começamos a receber bons ventos. Aí já sabe, né? Partiu rumo à África do Sul".

Mas nessa aventura, nem tudo sai como o planejado. Segundo Katharina, durante a viagem, ela passou por vários perrengues em alto-mar. "Teve um dia que quase morri de hipotermia. O meu namorado e o Erwin me resgataram do lado de fora. Tempestade, água congelante, me descuidei e dormi. É bem difícil, mexe mesmo, quebra tudo. O vento quebra a vela, a água entra dentro do barco. É acordar de madrugada com o barco de lado, janelas dentro do mar. É coisa de louco!".

Segundo a jovem, apesar das dificuldades, é gratificante. "Mas tudo isso foi bem pago pela mãe natureza. Todo por do sol, todas as estrelas cadentes, todos os plânctons brilhando no mar à noite, os livros que li, os sonhos que tive, a saudade que sinto. Tudo isso paga qualquer perrengue".

Para suprir as necessidades, como alimentação, gastos com reparos no veleiro, além da diversão, Katharina e Kess trabalham nas cidades que visitam. "Não existe um planejamento. Trabalhamos para sobreviver. Nós calculamos quanto cada um consumiria. A gente gastou R$ 1,2 mil de Vitória a África. Agora daqui para Madagascar, vamos gastar uns R$ 800,00, porque somos só nós dois".

Após visitar várias cidades do continente africano, o próximo destino será Madagascar. "Estamos com muita coisa para fazer agora, que é a reta final da nossa estadia na África. Vamos decidir para onde vamos depois de Madagascar. É sempre uma nova surpresa".