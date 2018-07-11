Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abandonou tudo

Capixaba conhece holandês em Vitória e viaja pelo mundo de veleiro

A capixaba Katharina Godinho e o holandês Kess Zon saíram de Vitória, de veleiro, com destino a África do Sul no dia 4 de abril deste ano

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 20:41
A capixaba Katharina Godinho está se aventurando pelo mundo de veleiro, junto com o namorado holândes, Kess Crédito: Arquivo Pessoal
Conhecer um grande amor, viajar pelo mundo e conhecer lugares incríveis. Parece até história de filme romântico, mas é a realidade da capixaba Katharina Godinho, de 28 anos, que conheceu o namorado holandês Kess Zon, de 26 anos, em Vitória. O casal largou tudo para se aventurar pelos mares, com a primeira parada na África do Sul.
Em entrevista ao Gazeta Online, a jovem contou que o namorado saiu de veleiro da Holanda, com destino a Vitória. Durante a estadia do holandês em terras capixabas, a jovem o conheceu em uma exposição de artes na Capital. "Nos apaixonamos. Eu já estava aceitando o fato que ele teria que continuar sua viagem, já que ele tinha vindo da Holanda até Vitoria. Então, um belo dia, ele me convidou para namorar e me juntar a ele e ao Erwin (amigo dele), nessa aventura cruzando os setes mares", contou. 
A capixaba disse que saiu do Centro Náutico Capixaba, que fica na Curva da Jurema, em Vitória, no dia 4 de abril deste ano. Ela passou cerca de 31 dias no Oceano Atlântico para chegar ao continente africano. "Ficamos os primeiros cinco dias praticamente parados por causa do vento. Mas logo em seguida começamos a receber bons ventos. Aí já sabe, né? Partiu rumo à África do Sul".
Mas nessa aventura, nem tudo sai como o planejado. Segundo Katharina, durante a viagem, ela passou por vários perrengues em alto-mar. "Teve um dia que quase morri de hipotermia. O meu namorado e o Erwin me resgataram do lado de fora. Tempestade, água congelante, me descuidei e dormi. É bem difícil, mexe mesmo, quebra tudo. O vento quebra a vela, a água entra dentro do barco. É acordar de madrugada com o barco de lado, janelas dentro do mar. É coisa de louco!". 
Segundo a jovem, apesar das dificuldades, é gratificante. "Mas tudo isso foi bem pago pela mãe natureza. Todo por do sol, todas as estrelas cadentes, todos os plânctons brilhando no mar à noite, os livros que li, os sonhos que tive, a saudade que sinto. Tudo isso paga qualquer perrengue".
Para suprir as necessidades, como alimentação, gastos com reparos no veleiro, além da diversão, Katharina e Kess trabalham nas cidades que visitam. "Não existe um planejamento. Trabalhamos para sobreviver. Nós calculamos quanto cada um consumiria. A gente gastou R$ 1,2 mil de Vitória a África. Agora daqui para Madagascar, vamos gastar uns R$ 800,00, porque somos só nós dois".
Após visitar várias cidades do continente africano, o próximo destino será Madagascar. "Estamos com muita coisa para fazer agora, que é a reta final da nossa estadia na África. Vamos decidir para onde vamos depois de Madagascar. É sempre uma nova surpresa".
Sobre Vitória, a capixaba afirmou que pretende um dia retornar à Capital. "Vitória é uma ilha linda, tenho muito orgulho de ser capixaba, mas eu nunca quis passar minha vida toda aí. Vou voltar quando estiver completado. Talvez antes, pois nossa proposta e fazer Sul e depois Norte", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados